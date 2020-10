Dan Nobel de la Paz al PMA

Roma, Ita.- La concesión del Premio Nobel de la Paz 2020 al Programa Mundial de Alimentos de la ONU es un recordatorio de que el hambre en el mundo y la falta de paz van unidos, pero también un reconocimiento a la labor de esta organización que hoy por hoy se ocupa de cien millones de hambrientos de los casi setecientos que hay en el mundo.

El galardón "es un poderoso recordatorio para el mundo de que la paz y el hambre cero van de la mano", señaló esta agencia con sede en Roma, creada en 1961 inicialmente como un programa experimental de tres años, al agradecer al Comité Nobel noruego el premio, que llega el año en que la pandemia de coronavirus ha agravado el flagelo del hambre.

Para su director ejecutivo, David Beasley, el premio "es un reconocimiento conmovedor al trabajo del personal del PMA que arriesga su vida todos los días para llevar alimentos y asistencia a cerca de 100 millones de niños, mujeres y hombres hambrientos de todo el mundo".

"Este premio no lo he ganado yo, lo habéis ganado vosotros", decía en Niamey (Níger), donde se encontraba en el momento del anuncio del Nobel, un exultante Beasley, rodeado por su equipo local, antes de bromear: "es la primera vez en mi vida que me han dado un premio".

El Nobel de la Paz es "un reconocimiento a los 19.000 empleados que todos los días están sirviendo a más de cien millones de beneficiarios", declaró a Efe en Roma Gina Casar, subsecretaria general de la ONU para el PMA.

"Estamos en los lugares más difíciles en cuestión de hambre y conflicto en el mundo. Hoy estamos beneficiando a cien millones de personas, pero no es suficiente. Sabemos que hay 690 millones de personas que padecen hambre", señaló Casar.

En un comunicado, el director ejecutivo, David Beasley, subrayó que "cada uno de los 690 millones de personas que padecen hambre en el mundo de hoy tiene derecho a vivir en paz y sin hambre. Son personas cuyas vidas a menudo se ven brutalmente destrozadas por la inestabilidad, la inseguridad y los conflictos".

"El comité del Nobel noruego ha centrado la atención mundial en ellos y en las devastadoras consecuencias de los conflictos", dijo.