Decepción en Ucrania por falta de misiles Tomahawk tras reunión con Trump

KIEV, Ucrania (AP) — Los ucranianos compartieron su decepción el sábado por la posibilidad de que Estados Unidos no proporcione a Kiev misiles Tomahawk de largo alcance, mientras que el trabajo para reparar el suministro de energía dañado a la planta de energía de Zaporiyia en el país alivió otras preocupaciones en torno a la planta nuclear más grande de Europa.

El presidente ucraniano Volodymyr Zelenskyy se reunió el viernes con su homólogo estadounidense Donald Trump en la Casa Blanca, después de que el líder republicano señalara que Washington podría proporcionar a Ucrania los misiles de largo alcance que, según Kiev, ayudarán a llevar al presidente ruso Vladímir Putin a la mesa de negociaciones.

Sin embargo, Zelenskyy finalmente se fue con las manos vacías, un resultado que desilusionó, pero no sorprendió, a muchas personas en las calles de la capital ucraniana, quienes mantuvieron su determinación de poner fin a la invasión rusa a su país, la cual ya ha durado tres años y medio.

Un militar ucraniano, Roman Vynnychenko, dijo a The Associated Press que creía que la perspectiva de misiles Tomahawk para Ucrania era un "juego" político. "Ucrania no obtendrá esos misiles", dijo.

Vynnychenko afirmó que Ucrania aún necesitaba adquirir nuevas armas con o sin la ayuda estadounidense, especialmente mientras los drones y misiles rusos continuaban golpeando la infraestructura civil.

"Cada día mueren civiles y soldados, los edificios se derrumban, nuestras calles y ciudades están siendo destruidas", dijo el militar.

Rusia invadió a su vecino en febrero de 2022, desatando un conflicto de tres años y medio que se ha convertido en una guerra de desgaste a lo largo de un frente de 1.250 kilómetros (780 millas) en el este y el sur de Ucrania.

La frustración de Trump con el conflicto ha surgido repetidamente en los nueve meses desde que regresó al cargo. En las últimas semanas, había mostrado una creciente impaciencia con Putin y expresó una mayor disposición a ayudar a Ucrania a ganar la guerra, incluso con la venta de Tomahawks.

Pero el tono de Trump cambió nuevamente tras mantener una larga llamada telefónica con Putin el jueves y anunció que planeaba reunirse con el líder ruso en Budapest, Hungría, en las próximas semanas.

Las conversaciones generan nuevas esperanzas de que se pueda lograr algún avance diplomático para poner fin a la guerra. Pero después de múltiples comienzos fallidos, los ucranianos son reacios a creer que se producirá un progreso significativo pronto.

"A decir verdad, miro las noticias, pero hoy en día solo leo los titulares. Y hasta esos me entristecen", dijo a la AP Victoria Khramtsova, psicóloga de profesión. "Hemos estado en guerra por más de tres años. Solo queremos paz."

Mientras tanto, Rusia mantuvo su bombardeo aéreo sobre Ucrania, lanzando tres misiles y 164 drones durante la noche, informó el sábado la Fuerza Aérea de Ucrania. Añadió que las fuerzas ucranianas derribaron 136 de los drones.

Dos personas resultaron heridas después de que varios drones rusos atacaran una estación de servicio en el distrito de Zarichny en Sumy, al noreste de Ucrania, dijeron el sábado autoridades locales. Se trataba de dos mujeres de 51 y 53 años, según el gobernador regional Oleh Hryhorov.

"Crucial para la seguridad nuclear"

En otros lugares, comenzaron los trabajos para reparar el suministro de energía dañado en la planta nuclear de Zaporiyia en Ucrania, informó el sábado el jefe del organismo de control nuclear de la ONU. Se espera que las reparaciones pongan fin a un precario apagón de cuatro semanas que la mantuvo dependiente de generadores de respaldo.

Las fuerzas rusas y ucranianas establecieron zonas especiales de alto el fuego para que las reparaciones pudieran llevarse a cabo de manera segura, afirmó Rafael Grossi, jefe del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA). Destacó la restauración de la energía externa como "crucial para la seguridad y protección nuclear".

"Ambas partes se comprometieron de manera constructiva con el OIEA para permitir que el complejo plan de reparación avanzara", dijo Grossi en un comunicado.

El trabajo se llevará a cabo en dos fases, primero en la línea de energía Ferosplavna-1, y luego en la línea de energía Dniprovska, dijo el OIEA. También señaló que es la 42da vez desde el inicio de la invasión a gran escala de Rusia en febrero de 2022 que las líneas eléctricas de la planta requieren ser restauradas.

La planta de Zaporiyia, la estación nuclear más grande de Europa, ha estado operando con generadores de respaldo diésel desde el 23 de septiembre, cuando su última línea de energía externa restante fue cortada en ataques de los que Rusia y Ucrania se culpan mutuamente.

La planta se encuentra en un área bajo control ruso desde el inicio de la invasión a gran escala de Moscú en Ucrania y no está en servicio, pero necesita energía confiable para enfriar sus seis reactores apagados y el combustible gastado, para evitar cualquier incidente nuclear catastrófico.

Grossi dijo el sábado que los generadores diésel de emergencia estaban diseñados como la "última línea de defensa" para ayudar a las plantas de energía nuclear a enfriar sus reactores, pero que su uso ahora era "un suceso demasiado común".

"Mientras continúe este devastador conflicto, la seguridad y protección nuclear siguen bajo una amenaza severa. Hoy tuvimos algunas noticias positivas para informar, lo cual es inusual, pero estamos lejos de estar fuera de peligro todavía", dijo Grossi.