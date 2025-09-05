Decisión judicial evita pérdida de protecciones legales para 1,1 millones de venezolanos y haitianos en EEUU
El fallo de Edward Chen garantiza a venezolanos y haitianos el derecho a permanecer y trabajar en Estados Unidos.
SAN FRANCISCO (AP) — Un juez federal falló el viernes en contra del gobierno del presidente Donald Trump para impedir que se ponga fin a las protecciones legales temporales que han otorgado a más de 1 millón de personas de Haití y Venezuela el derecho a vivir y trabajar en Estados Unidos.
El fallo del juez federal de distrito Edward Chen, de San Francisco, para los demandantes significa que 600,000 venezolanos cuyas protecciones temporales expiraron en abril o cuyas protecciones estaban a punto de expirar el 10 de septiembre tienen estatus para permanecer y trabajar en Estados Unidos.
no te pierdas estas noticias
Decisión judicial evita pérdida de protecciones legales para 1,1 millones de venezolanos y haitianos en EEUU
AP
El fallo de Edward Chen garantiza a venezolanos y haitianos el derecho a permanecer y trabajar en Estados Unidos.
Elon Musk podría ganar 1 billón si Tesla cumple metas ambiciosas en 10 años
AP
Tesla enfrenta competencia feroz mientras Elon Musk se prepara para cumplir metas ambiciosas en los próximos años.
Putin advierte que tropas extranjeras en Ucrania son objetivos
AP
Diferencias entre Putin y Macron por tropas extranjeras en Ucrania. Detalles de los ataques con drones en el conflicto.