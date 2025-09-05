logo pulso
Mundo

Decisión judicial evita pérdida de protecciones legales para 1,1 millones de venezolanos y haitianos en EEUU

El fallo de Edward Chen garantiza a venezolanos y haitianos el derecho a permanecer y trabajar en Estados Unidos.

Por AP

Septiembre 05, 2025 02:28 p.m.
A
SAN FRANCISCO (AP) — Un juez federal falló el viernes en contra del gobierno del presidente Donald Trump para impedir que se ponga fin a las protecciones legales temporales que han otorgado a más de 1 millón de personas de Haití y Venezuela el derecho a vivir y trabajar en Estados Unidos.

El fallo del juez federal de distrito Edward Chen, de San Francisco, para los demandantes significa que 600,000 venezolanos cuyas protecciones temporales expiraron en abril o cuyas protecciones estaban a punto de expirar el 10 de septiembre tienen estatus para permanecer y trabajar en Estados Unidos.

