Suspenden orden de cerrar “Alcatraz de los Caimanes”

ORLANDO, Florida.- Un panel de un tribunal federal de apelaciones suspendió el jueves la orden de una jueza de un tribunal inferior de cerrar por tiempo indefinido la cárcel para inmigrantes en los Everglades de Florida conocida como el “Alcatraz de los caimanes”.

El panel de tres jueces en Atlanta decidió por una votación de 2-1 suspender la orden de la jueza federal en espera del resultado de una apelación, afirmando que era de interés público. El fallo permitirá que, por el momento, la instalación continúe albergando detenidos.

La jueza federal de distrito Kathleen Williams, en Miami, emitió un mandamiento judicial preliminar el mes pasado en el que ordenó que las operaciones en la instalación cerraran para finales de octubre, que los detenidos fueron transferidos a otras instalaciones y que se retirara el equipo y el cercado del lugar.

La decisión de Williams fue emitida en respuesta a una demanda presentada por Friends of the Everglades, el Centro para la Diversidad Biológica y la tribu Miccosukee, quienes acusaron a los demandados estatales y federales de no seguir la ley federal que requiere una revisión ambiental para el centro de detención instalado en medio de humedales delicados.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí