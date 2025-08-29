Decisión judicial impide a Trump finalizar protección a venezolanos en EE. UU.

SAN FRANCISCO (AP) — Una corte federal de apelaciones bloqueó el viernes los planes del gobierno del presidente Donald Trump para poner fin a las protecciones para 600.000 venezolanos que han tenido permiso para vivir y trabajar en Estados Unidos.

Un panel de tres jueces de la Corte Federal de Apelaciones del 9no Circuito confirmó unánimemente un fallo de una corte inferior que mantenía el estatus de protección temporal para los venezolanos al tiempo que el caso avanzaba en el tribunal.

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) no ha dado respuesta a un correo electrónico en que se le solicitaron comentarios.

El panel del 9no Circuito determinó que los demandantes probablemente tendrán razón en su afirmación de que la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, no tiene autoridad para anular o dejar sin efecto una extensión previa del llamado Estatus de Protección Temporal (TPS, por sus siglas en inglés) porque el estatuto vigente redactado por el Congreso no lo permite. La administración demócrata del entonces presidente Joe Biden había extendido el estatus de protección temporal para personas de Venezuela.

"Al promulgar el estatuto del TPS, el Congreso diseñó un sistema de estatus temporal que era predecible, confiable y aislado de la política electoral", escribió la jueza Kim Wardlaw, quien fue nominada por el presidente Bill Clinton, un demócrata, para el panel. Los otros dos jueces del panel también fueron nominados por presidentes demócratas.

El juez federal de distrito Edward Chen, de San Francisco, determinó en marzo que los demandantes probablemente prevalecerán en su afirmación de que el gobierno del presidente Donald Trump excedió su autoridad al poner fin a las protecciones y que estaba motivado por animosidad racial al hacerlo. Chen ordenó congelar las terminaciones, pero la Corte Suprema revocó su fallo sin explicación, lo cual es común en apelaciones de emergencia.

De momento no queda claro qué efecto tendrá el fallo del viernes sobre los aproximadamente 350.000 venezolanos cuyas protecciones expiraron en abril. Sus abogados dicen que algunos ya han sido despedidos de sus trabajos, detenidos en cárceles de inmigración, separados de sus hijos ciudadanos estadounidenses e incluso deportados. Las protecciones para otro grupo de 250.000 venezolanos están programadas para expirar el 10 de septiembre.

El Congreso autorizó el estatus de protección temporal, o TPS, como parte de la Ley de Inmigración de 1990. Permite al secretario de Seguridad Nacional otorgar estatus de inmigración legal a personas que huyen de países que experimentan conflictos civiles, desastres ambientales u otras "condiciones extraordinarias y temporales" que impiden un regreso seguro a ese país de origen.

Al finalizar las protecciones, Noem alegó que las condiciones en Venezuela habían mejorado y que no era de interés nacional de Estados Unidos permitir que los migrantes de allí permanecieran en lo que es un programa temporal.

Millones de venezolanos han huido de la agitación política, el desempleo masivo y el hambre. Su país está sumido en una crisis prolongada provocada por años de hiperinflación, corrupción política, mala gestión económica y un gobierno ineficaz.

Los abogados del gobierno de Estados Unidos argumentan que la clara y amplia autoridad de la secretaria de Seguridad Nacional para tomar decisiones relacionadas con el programa TPS no estaba sujeta a revisión judicial. También niegan que las acciones de Noem estuvieran motivadas por animosidad racial.