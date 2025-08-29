logo pulso
Tras 5 décadas, ONU se retirará de Líbano

Por AP

Agosto 29, 2025 03:00 a.m.
Tras 5 décadas, ONU se retirará de Líbano

Naciones Unidas.- El Consejo de Seguridad de la ONU decidió el jueves por unanimidad el retiro de la fuerza de paz de la ONU en el sur de Líbano a finales del próximo año, después de casi cinco décadas, cediendo a las demandas de Estados Unidos y su cercano aliado Israel.

Estados Unidos, que inicialmente exigió que la fuerza se retirara en seis meses y luego buscó una extensión conclusiva de un año, votó a favor de un mandato final de 16 meses para continuar sus actividades cerca de la frontera trazada por la ONU en Líbano con Israel.

Durante décadas, la fuerza multinacional de paz ha desempeñado un importante papel en la vigilancia de la situación de seguridad en el sur del Líbano, incluso durante la guerra entre Israel y Hezbollah el año pasado. Pero ha recibido críticas de ambos bandos y de funcionarios del gobierno del presidente Donald Trump, que ha accionado para reducir la financiación estadounidense de la operación al tiempo que el mandatario republicano reformula el enfoque de Estados Unidos hacia la política exterior.

“El entorno de seguridad en Líbano es radicalmente diferente al de hace solo un año, creando el espacio para que Líbano asuma una mayor responsabilidad”, señaló la embajadora interina de Estados Unidos, Dorothy Shea.

La fuerza de paz, conocida como UNIFIL, fue creada para supervisar la retirada de las tropas de Israel del sur de Líbano tras la invasión israelí de 1978. Su misión se amplió tras la guerra de un mes en 2006 entre Tel Aviv y el grupo político-militar Hezbollah.

