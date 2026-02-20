"Decisión terrible" de la Corte Suprema limitar aranceles: Trump

El presidente de EE.UU, Donald Trump, calificó de "profundamente decepcionante" y de "decisión terrible" el fallo de la Corte Suprema, que declaró que el mandatario se extralimitó en los poderes de emergencia invocados para imponer gran parte de sus aranceles a los socios comerciales del país.

Trump critica fallo Corte Suprema sobre aranceles

"Este era un caso importante para mí, más como símbolo de seguridad económica y nacional", dijo Trump este viernes en una comparecencia improvisada ante la prensa horas después de conocerse la decisión de una clara mayoría del Supremo (6-3), en uno de los mayores reveses para la agenda del republicano en su segundo mandato.

Advirtió que en su "opinión, el tribunal ha sido influido por intereses extranjeros y por un movimiento político que es mucho más pequeño de lo que la gente podría imaginar".

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Corte Suprema limita poderes de emergencia de Trump para imponer aranceles

El fallo de la Corte Suprema establece que el Gobierno estadounidense no tiene facultades inherentes en tiempos de paz para imponer aranceles con base a la Ley de Poderes de Emergencia Económica Internacional (IEEPA) de 1977 invocada por Trump como pilar de su guerra comercial.

Según el mandatario, los países que "han estado estafando" a EE.UU. "durante años están eufóricos" tras el dictamen, que podría significar el reembolso de unos 240.000 millones recaudados por Washington por los llamados "gravámenes recíprocos" anunciados en abril de 2025, entre otras medidas.

"El fallo del Tribunal Supremo sobre los aranceles es profundamente decepcionante, y me avergüenza la actitud de ciertos miembros de la Corte, absolutamente me avergüenza que no tengan el valor de hacer lo que es correcto para nuestro país", dijo el presidente desde la Casa Blanca.

El republicano agradeció a los jueces discrepantes, Samuel Alito, Clarence Thomas y Brett Kavanaugh, los magistrados más conservadores de los 9 que componen el Supremo, por "su fuerza, sabiduría y amor" a su país. "Al leer las opiniones de disenso, nadie puede argumentar en contra", añadió.

También insistió en que tienen "alternativas muy poderosas" a la IEEPA para imponer aranceles a los socios comerciales del país.

LEA TAMBIÉN Supremo de EU invalida los aranceles impuestos por Trump El fallo afecta su política económica y abre dudas sobre reembolsos a importadores

"La buena noticia es que existen métodos, prácticas, leyes y facultades, reconocidos por todo el Tribunal en esta terrible decisión, y también reconocidos por el Congreso, al que hacen referencia, que son incluso más poderosos que los aranceles de la IEEPA", afirmó.

En su fallo de hoy, el Supremo considera que el uso de esta legislación por Trump supondría una delegación excesivamente amplia del poder tributario que la Constitución reserva al Congreso, ya que el Alto Tribunal considera que los aranceles son un tipo de impuesto a los ciudadanos.

Entre los aranceles afectados por este dictamen están la tarifa global base del 10 % a las importaciones extranjeras y los llamados gravámenes "recíprocos" a los socios comerciales de la mayor economía del mundo, junto a aranceles adicionales del 25 % a México y a Canadá para presionar a estos países a frenar el flujo de drogas como el fentanilo a través de sus fronteras hacia EE.UU.

Bajo la sombrilla de la IEEPA, Trump ordenó la suspensión de la exención arancelaria que regía desde hace casi un siglo sobre los envíos 'de minimis' de mercancías de escaso valor, con serias repercusiones para el comercio electrónico.

También se incluyen las decisiones del republicano de aumentar hasta un 50 % los aranceles a Brasil y la India como represalia por el enjuiciamiento a su aliado, el expresidente brasileño Jair Bolsonaro, y la compra de crudo ruso, respectivamente.