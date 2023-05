Declaración de Petro sobre sus poderes causa amplio rechazo en Colombia

BOGOTÁ, Colombia (EFE).- La afirmación del presidente de Colombia, Gustavo Petro, de que es el jefe del fiscal general, provocó este viernes un amplio rechazo en el país donde se acusa al mandatario de desconocer la Constitución al ignorar la separación de poderes.



"El fiscal olvida una cosa que la Constitución le ordena: yo soy el jefe de Estado, por tanto el jefe de él", manifestó Petro a periodistas en la ciudad española de Salamanca donde hoy recibió una condecoración, acto con el cual cerró su visita oficial a ese país.

La declaración de Petro se dio en medio de una controversia que tiene desde hace meses con el fiscal general de la nación, Francisco Barbosa, quien ha cuestionado decisiones del presidente principalmente relacionadas con su política de paz total.

El jueves, Barbosa le reprochó a Petro un comentario suyo que, según dijo, pone "una lápida a funcionarios judiciales", luego de que el mandatario dijera en Twitter que considera "supremamente grave" una denuncia contra el fiscal Daniel Hernández por su presunto encubrimiento de asesinatos cometidos por la banda criminal del Clan del Golfo.

Sin embargo, la afirmación de Petro hoy en España, de que como jefe de Estado es el jefe del fiscal, causó una avalancha de críticas al presidente por parte de políticos, constitucionalistas y analistas.

DEFENSA DE LAS INSTITUCIONES

"Por su espíritu totalitario o por ignorancia, Petro decidió desconocer que la separación de poderes es el principio fundamental de la democracia. Su ataque radical al Estado de Derecho, lanzado desde territorio extranjero, es gravísimo para las instituciones democráticas", manifestó en Twitter el expresidente Andrés Pastrana (1998-2002).

El antecesor de Petro, Iván Duque (2018-2022), se expresó en el mismo sentido al afirmar: "Ser jefe de Estado no significa ser emperador y pretender someter la independencia de poderes y a los organismos de control. La Fiscalía no está supeditada a los caprichos de ningún gobernante. Pretenderlo es romper la constitución".

"No, Petro no es jefe del fiscal. Constitución establece que Fiscalía hace parte de rama judicial y funciona con autonomía. Como jefe de Estado representa unidad, pero no está por encima de otras ramas. Separación de poderes es la base de democracia. Gobierno debe aclarar", opinó por su parte el analista político Mauricio Jaramillo Jassir, profesor de la Universidad del Rosario.

El propio fiscal Barbosa, en declaraciones a la emisora La FM, dijo que "la declaración del presidente es un atentado contra la Constitución, la Rama Judicial y la división de poderes en Colombia".

Incluso el abogado penalista Miguel Ángel Del Río, afín al petrismo, indicó en Twitter: "El principio de separación de poderes hace parte de la estructura de la organización estatal. El presidente es la máxima autoridad sólo de una de sus ramas".

Del Río citó al jurista francés Edouard Lambert para señalar que "la preponderancia presidencialista del derecho público en Colombia no lo convierte en jefe de las otras (ramas)".

APOYO AL PRESIDENTE

Lejos de rectificar, Petro publicó un tuit en el que cita el artículo 115 de la Constitución que dice: "El presidente de la República es el jefe del Estado, jefe del Gobierno y suprema autoridad administrativa".

Petro también ha encontrado apoyo en las redes sociales, como el de la senadora María José Pizarro, de la coalición Pacto Histórico, que lo llevó al poder, quien defendió el talante democrático del mandatario.

"El presidente Gustavo Petro es respetuoso de la Constitución y la separación de poderes. Por él hablan sus acciones. El fiscal, en cambio, se extralimita fungiendo como opositor político e investiga a conveniencia", dijo Pizarro.