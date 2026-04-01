Delcy Rodríguez asume presidencia interina y recibe apoyo de EEUU

WASHINGTON (AP) — Estados Unidos levantó el miércoles las sanciones sobre la presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, de acuerdo con una publicación de la Oficina de Control de Activos Extranjeros en la página web del Departamento del Tesoro.

La medida representa una fuerte señal de que Estados Unidos reconoce a Rodríguez como una autoridad legítima en Venezuela desde que el ejército de Estados Unidos capturó al predecesor de Rodríguez, Nicolás Maduro y a su esposa, en la capital venezolana el pasado 3 de enero.

Maduro y su esposa, Cilia Flores, fueron trasladado de inmediato a Nueva York para enfrentar cargos de narcotráfico, y los dos se han declarado inocentes.

El gobierno de Venezuela no respondió de momento a una solicitud de comentarios.

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Estados Unidos impuso sanciones sobre Rodríguez y su hermano, Jorge Rodríguez, durante el primer mandato del presidente Donald Trump por presuntamente ayudar a socavar la democracia de Venezuela.

El Departamento del Tesoro añadió a los hermanos —y a otros miembros del círculo íntimo de Maduro— a la lista de personas sancionadas en septiembre de 2018, meses después de que Maduro fue reelegido en una elección ampliamente considerada como fraudulenta debido a que se prohibió la participación de políticos y partidos de la oposición.

"Maduro le ha dado a Delcy Eloina Rodríguez Gómez y Jorge Jesús Rodríguez Gómez cargos de alto nivel dentro del gobierno venezolano para ayudarlo a mantener el poder y consolidar su gobierno autoritario" , señaló el Departamento del Tesoro en ese momento.

Ahora, apenas meses después de la captura de Maduro, Rodríguez ha estado encargada de encabezar la cooperación de Venezuela con la Casa Blanca, promoviendo a la nación sudamericana rica en petróleo con inversionistas internacionales y abriendo el país al capital privado.

Mientras tanto, Maduro sigue siendo, legalmente, el presidente de Venezuela.

Horas después de la operación del 3 de enero, el máximo tribunal venezolano, leal al partido gobernante, declaró su ausencia como "temporal", lo que en la práctica eliminó la necesidad de una elección expedita y mantuvo las protecciones que le otorga el cargo al amparo de las leyes internacionales.

El tribunal ordenó que Rodríguez asumiera el cargo por hasta 90 días, con la posibilidad de extenderlo a seis meses en caso de recibir la aprobación de la Asamblea Nacional, un órgano que también está bajo el control del partido gobernante y es presidido por su hermano. El período de 90 días concluye el viernes.