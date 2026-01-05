logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

"Nunca lo vamos a olvidar": civiles relatan bombardeos en Venezuela

Fotogalería

"Nunca lo vamos a olvidar": civiles relatan bombardeos en Venezuela

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Mundo

Delcy Rodríguez jura como presidenta interina de Venezuela

Delcy Rodríguez juramentada como presidenta interina en un acto encabezado por su hermano Jorge Rodríguez.

Por El Universal

Enero 05, 2026 02:26 p.m.
A
Delcy Rodríguez / EFE

Delcy Rodríguez / EFE

Delcy Rodríguez se ha convertido en la primera mujer en presidir a Venezuela. Juramentada como presidenta interina en un acto que encabezó su hermano, el presidente del parlamento venezolano, Jorge Rodríguez, la mandataria insistió en su breve alocución en denunciar "el secuestro" del depuesto gobernante Nicolás Maduro.

Delcy Rodríguez, quien cumplirá 57 años el venidero 18 de mayo, ha tenido una suerte de carrera política meteórica, sin haber participado hasta ahora en ninguna elección popular. En la última década se convirtió en una estrecha colaboradora de Nicolás Maduro.

Arrancó como ministra para la Comunicación e Información en el período 2013-2014 y de allí estuvo en los tres años siguientes como Canciller de Venezuela. El 14 de junio de 2017 es nombrada por como vicepresidenta ejecutiva de Venezuela, y hace un año a ese cargo sumó la estratégica posición de ministra de Hidrocarburos.

Rodríguez protagoniza un giro político inesperado en Venezuela, al emerger como figura confiable para Estados Unidos tras la captura y extracción de Maduro y su esposa, Cilia Flores.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


En una cadena de aprobaciones, la ahora presidenta interina primero fue aprobada el sábado por decisión del Tribunal Supremo de Justicia, un día después el alto mando militar le dio su respaldo y este lunes fue juramentada por la Asamblea Nacional.

LEA TAMBIÉN

Tribunal Supremo: Delcy Rodríguez asume presidencia interina

Tribunal Supremo ordena que vicepresidenta Delcy Rodríguez asuma presidencia interina de Venezuela

La prensa estadounidense ha destacado, tras los elogios de Donald Trump hacia la nueva mandataria venezolana, su gestión en materia económica y en particular la reactivación del sector petrolero una vez que asumió el ministerio de Hidrocarburos.

TE PUEDE INTERESAR

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Delcy Rodríguez jura como presidenta interina de Venezuela
Delcy Rodríguez jura como presidenta interina de Venezuela

Delcy Rodríguez jura como presidenta interina de Venezuela

SLP

El Universal

Delcy Rodríguez juramentada como presidenta interina en un acto encabezado por su hermano Jorge Rodríguez.

Aliados y adversarios de EEUU usan reunión de la ONU para criticar intervención en Venezuela
Aliados y adversarios de EEUU usan reunión de la ONU para criticar intervención en Venezuela

Aliados y adversarios de EEUU usan reunión de la ONU para criticar intervención en Venezuela

SLP

AP

Análisis de las posturas internacionales tras la captura de Maduro y su impacto en la diplomacia mundial.

Abogado de Julian Assange defenderá a Maduro
Abogado de Julian Assange defenderá a Maduro

Abogado de Julian Assange defenderá a Maduro

SLP

El Universal

Delcy Rodríguez jura como presidenta encargada de Venezuela
Delcy Rodríguez jura como presidenta encargada de Venezuela

Delcy Rodríguez jura como presidenta encargada de Venezuela

SLP

AP

El cambio de gobierno en Venezuela se materializa con Delcy Rodríguez como líder interina.