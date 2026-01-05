Delcy Rodríguez jura como presidenta interina de Venezuela

Delcy Rodríguez se ha convertido en la primera mujer en presidir a Venezuela. Juramentada como presidenta interina en un acto que encabezó su hermano, el presidente del parlamento venezolano, Jorge Rodríguez, la mandataria insistió en su breve alocución en denunciar "el secuestro" del depuesto gobernante Nicolás Maduro.

Delcy Rodríguez, quien cumplirá 57 años el venidero 18 de mayo, ha tenido una suerte de carrera política meteórica, sin haber participado hasta ahora en ninguna elección popular. En la última década se convirtió en una estrecha colaboradora de Nicolás Maduro.

Arrancó como ministra para la Comunicación e Información en el período 2013-2014 y de allí estuvo en los tres años siguientes como Canciller de Venezuela. El 14 de junio de 2017 es nombrada por como vicepresidenta ejecutiva de Venezuela, y hace un año a ese cargo sumó la estratégica posición de ministra de Hidrocarburos.

Rodríguez protagoniza un giro político inesperado en Venezuela, al emerger como figura confiable para Estados Unidos tras la captura y extracción de Maduro y su esposa, Cilia Flores.

En una cadena de aprobaciones, la ahora presidenta interina primero fue aprobada el sábado por decisión del Tribunal Supremo de Justicia, un día después el alto mando militar le dio su respaldo y este lunes fue juramentada por la Asamblea Nacional.

La prensa estadounidense ha destacado, tras los elogios de Donald Trump hacia la nueva mandataria venezolana, su gestión en materia económica y en particular la reactivación del sector petrolero una vez que asumió el ministerio de Hidrocarburos.