Delcy Rodriguez visitó la tumba de Chávez después de jurar
Autoridades venezolanas acompañan a Delcy Rodríguez en su visita al monumento de Chávez en el Cuartel de la Montaña.
CARACAS, Venezuela, enero 6 (ANSA/EL UNIVERSAL).- La líder chavista Delcy Rodríguez visitó la tumba del expresidente Hugo Chávez (1999-2013) en Caracas, antes de asumir la presidencia interina tras la captura y traslado a Estados Unidos de Nicolás Maduro y su mujer, Cilia Flores.
En un comunicado de prensa publicado en el sitio web de la vicepresidenta, se informó que Rodríguez visitó el Cuartel de la Montaña, ubicado en la parroquia 23 de Enero, para visitar el monumento donde descansan los restos de Chávez.
Estuvo acompañada por su hermano, el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez; el ministro de la Presidencia, Gustavo González López; la alcaldesa de Caracas, Carmen Meléndez; y el vicealmirante Aníbal Coronado.
Según el comunicado, Rodríguez reafirmó ante el sarcófago su compromiso de lealtad a los ideales independentistas y su determinación de continuar defendiendo la soberanía nacional, la paz y el bienestar de la paz.
¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí
no te pierdas estas noticias
Delcy Rodriguez visitó la tumba de Chávez después de jurar
El Universal
Autoridades venezolanas acompañan a Delcy Rodríguez en su visita al monumento de Chávez en el Cuartel de la Montaña.
Acciones en Venezuela pueden influir en revisión del T-MEC: Fitch
El Universal
La destitución de Maduro en Venezuela plantea implicaciones geopolíticas para el T-MEC, según Fitch.
Venezuela dice que 24 militares murieron en ataque de EU
El Universal
Fiscalía investigará las muertes en el