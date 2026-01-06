logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

¡ILUSIONADOS!

Fotogalería

¡ILUSIONADOS!

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Mundo

Delcy Rodriguez visitó la tumba de Chávez después de jurar

Autoridades venezolanas acompañan a Delcy Rodríguez en su visita al monumento de Chávez en el Cuartel de la Montaña.

Por El Universal

Enero 06, 2026 03:36 p.m.
A
Delcy Rodriguez visitó la tumba de Chávez después de jurar

CARACAS, Venezuela, enero 6 (ANSA/EL UNIVERSAL).- La líder chavista Delcy Rodríguez visitó la tumba del expresidente Hugo Chávez (1999-2013) en Caracas, antes de asumir la presidencia interina tras la captura y traslado a Estados Unidos de Nicolás Maduro y su mujer, Cilia Flores.

En un comunicado de prensa publicado en el sitio web de la vicepresidenta, se informó que Rodríguez visitó el Cuartel de la Montaña, ubicado en la parroquia 23 de Enero, para visitar el monumento donde descansan los restos de Chávez.

Estuvo acompañada por su hermano, el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez; el ministro de la Presidencia, Gustavo González López; la alcaldesa de Caracas, Carmen Meléndez; y el vicealmirante Aníbal Coronado.

Según el comunicado, Rodríguez reafirmó ante el sarcófago su compromiso de lealtad a los ideales independentistas y su determinación de continuar defendiendo la soberanía nacional, la paz y el bienestar de la paz.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Delcy Rodriguez visitó la tumba de Chávez después de jurar
Delcy Rodriguez visitó la tumba de Chávez después de jurar

Delcy Rodriguez visitó la tumba de Chávez después de jurar

SLP

El Universal

Autoridades venezolanas acompañan a Delcy Rodríguez en su visita al monumento de Chávez en el Cuartel de la Montaña.

Acciones en Venezuela pueden influir en revisión del T-MEC: Fitch
Acciones en Venezuela pueden influir en revisión del T-MEC: Fitch

Acciones en Venezuela pueden influir en revisión del T-MEC: Fitch

SLP

El Universal

La destitución de Maduro en Venezuela plantea implicaciones geopolíticas para el T-MEC, según Fitch.

Venezuela dice que 24 militares murieron en ataque de EU
Venezuela dice que 24 militares murieron en ataque de EU

Venezuela dice que 24 militares murieron en ataque de EU

SLP

El Universal

Fiscalía investigará las muertes en el

Fiscal general de Venezuela dice que Maduro tiene inmunidad como presidente y rechaza juicio en EEUU
Fiscal general de Venezuela dice que Maduro tiene inmunidad como presidente y rechaza juicio en EEUU

Fiscal general de Venezuela dice que Maduro tiene inmunidad como presidente y rechaza juicio en EEUU

SLP

AP

Maduro enfrenta cargos de narcoterrorismo en tribunal de Nueva York