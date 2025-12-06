Delegación de la ONU explora futuro de la fuerza de paz en Líbano

BEIRUT (AP) — Una delegación de las Naciones Unidas que visita Líbano dijo el sábado que viajó a Beirut para explorar opciones para el territorio a lo largo de la frontera con Israel una vez que termine el mandato de la fuerza de paz de la ONU a finales del próximo año.

Los comentarios del equipo, que representa a los 15 miembros del Consejo de Seguridad de la ONU, se produjeron un día después de que el primer ministro de Líbano, Nawaf Salam, les dijera que su país necesitará una fuerza de seguimiento en el sur para llenar el vacío una vez que expire el mandato de los cascos azules de la ONU.

El Consejo de Seguridad de la ONU votó unánimemente en agosto para retirar a la fuerza de paz de la ONU en el sur de Líbano, conocida como UNIFIL, a finales de 2026, casi cinco décadas después de su despliegue. La fuerza multinacional ha desempeñado un importante papel en la vigilancia de la situación de seguridad en la región, incluso durante la guerra entre Israel y Hezbollah el año pasado.

Una de las principales misiones de la UNIFIL ha sido la implementación de la resolución 1701 del Consejo de Seguridad de la ONU, que puso fin a la guerra de 34 días entre Israel y Hezbollah en 2006. La misma resolución se utilizó nuevamente para poner fin al reciente conflicto de 14 meses entre Israel y Hezbollah, que terminó con un alto el fuego mediado por Estados Unidos en noviembre del año pasado.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

"Queríamos aprovechar la oportunidad de esta visita para examinar también opciones para la implementación de la resolución 1701 tras la salida de la UNIFIL de Líbano", señaló Samuel Žbogar, representante permanente de Eslovenia ante la ONU y presidente del Consejo de Seguridad.

"Esperamos con interés las recomendaciones del secretario general también sobre este tema", dijo Žbogar en una breve declaración. "Como pueden imaginar, este es un tema que merecerá una conversación exhaustiva durante 2026".

Durante su visita a Líbano, la delegación se reunió con altos funcionarios del país, así como con el comandante del ejército. El sábado, el equipo se dirigió al sur del territorio libanés, donde visitaron la zona fronteriza con Israel.

La más reciente guerra entre Tel Aviv y Hezbollah comenzó un día después de que Hamás atacara el sur de Israel el 7 de octubre de 2023, cuando Hezbollah lanzó cohetes hacia Israel en solidaridad con los combatientes palestinos de Hamás. La respuesta israelí, que incluyó bombardeos y una operación terrestre, debilitó severamente al grupo político-militar el año pasado.