logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

UNA ODA AL INVIERNO

Fotogalería

UNA ODA AL INVIERNO

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Mundo

Departamento de Justicia de EE.UU. da por concluida revisión del caso Jeffrey Epstein

Epstein se declaró culpable en 2008 por cargos de tráfico sexual. Detalles sobre la investigación y las demandas de las víctimas.

Por EFE

Febrero 01, 2026 06:47 p.m.
A
Departamento de Justicia de EE.UU. da por concluida revisión del caso Jeffrey Epstein

Washington, 1 feb (EFE).- El Departamento de Justicia de Estados Unidos dio este domingo por concluida la revisión del caso del pederasta multimillonario Jeffrey Epstein tras la publicación de una última partida de documentos de la investigación.

El fiscal general adjunto, Todd Blanche, dijo en una entrevista con la cadena ABC News que la revisión del caso de tráfico sexual contra Epstein, quien se suicidó en prisión en 2019, y su cómplice, Ghislaine Maxwell, quien cumple condena de 20 años de cárcel, "ha terminado".

En otra entrevista con la cadena CNN, Blanche dijo que entiende que las "víctimas quieren ser compensadas" por los abusos de Epstein, pero subrayó que la fiscalía no puede "crear pruebas o presentar un caso que no existe".

El 'número dos' del Departamento de Justicia en el Gobierno de Donald Trump hizo estas declaraciones después de que un grupo de 18 supervivientes de Epstein dijeran en un comunicado conjunto que no se detendrán "hasta que se revele por completo la verdad y todos los perpetradores rindan cuentas".

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


Denunciaron además que los nombres y datos de algunas de las víctimas no han sido debidamente censurados para proteger su intimidad, algo que el fiscal prometió corregir, aunque dijo que representa solo el 0,001 % de los casos.

La oposición demócrata también ha denunciado que la última partida de documentos del caso publicada el pasado viernes está incompleta y no acata la ley aprobada por el Congreso que exigía revelar toda la información no clasificada antes del 19 de diciembre de 2025.

El Departamento de Justicia publicó el pasado viernes tres millones de páginas de documentos del caso Epstein, la última prevista, en la que aparecen algunos mensajes entre el multimillonario y personalidades destacadas, como el magnate Elon Musk y el secretario de Comercio, Howard Lutnick.

Epstein se declaró culpable en 2008 en Florida por cargos estatales por solicitar prostitución con una menor. Según las autoridades, se suicidó en su celda de una prisión en Nueva York en 2019 mientras esperaba juicio por un caso federal de tráfico sexual.

El multimillonario tuvo una amistad con todo tipo de personalidades, como Trump o el expresidente Bill Clinton, pero no hay pruebas de que estas personas incurrieran en delitos.

El año pasado, Trump se opuso a la revelación de los documentos de Epstein, denunciando una campaña de los demócratas en su contra, pero luego cambió de postura y firmó en noviembre la ley para su publicación tras constatar el apoyo que había dentro del Partido Republicano.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Departamento de Justicia de EE.UU. da por concluida revisión del caso Jeffrey Epstein
Departamento de Justicia de EE.UU. da por concluida revisión del caso Jeffrey Epstein

Departamento de Justicia de EE.UU. da por concluida revisión del caso Jeffrey Epstein

SLP

EFE

Epstein se declaró culpable en 2008 por cargos de tráfico sexual. Detalles sobre la investigación y las demandas de las víctimas.

Aliados europeos y Canadá invierten en Ucrania ante crisis en la OTAN por Groenlandia
Aliados europeos y Canadá invierten en Ucrania ante crisis en la OTAN por Groenlandia

Aliados europeos y Canadá invierten en Ucrania ante crisis en la OTAN por Groenlandia

SLP

AP

La OTAN enfrenta una crisis de credibilidad debido a las tensiones por Groenlandia y los comentarios de Trump.

Muere ciudadano suizo en hospital de Zúrich por incendio en bar de los Alpes suizos
Muere ciudadano suizo en hospital de Zúrich por incendio en bar de los Alpes suizos

Muere ciudadano suizo en hospital de Zúrich por incendio en bar de los Alpes suizos

SLP

AP

Las heridas sufridas en el incendio en un bar de los Alpes suizos cobran una nueva víctima en Zúrich.

Israel anuncia la reapertura del cruce fronterizo de Rafah con Egipto
Israel anuncia la reapertura del cruce fronterizo de Rafah con Egipto

Israel anuncia la reapertura del cruce fronterizo de Rafah con Egipto

SLP

AP

Israel confirma la reapertura del cruce de Rafah con Egipto, mientras los palestinos en Gaza esperan con ansias la conexión con el mundo exterior. Médicos Sin Fronteras enfrenta la suspensión de operaciones en Gaza.