Departamento de Justicia de EEUU investiga tiroteo de Alex Pretti

WASHINGTON (AP) — El Departamento de Justicia abrió una investigación de derechos civiles sobre el incidente en que Alex Pretti, el residente de Minneapolis murió baleado el sábado por agentes de la Patrulla Fronteriza, informaron autoridades federales el viernes.

"Estamos examinando todo lo que pueda arrojar luz sobre lo que sucedió ese día y en los días y semanas previos a lo ocurrido", indicó el subsecretario de Justicia Todd Blanche el viernes.

Blanche no explicó por qué el Departamento de Justicia decidió abrir una investigación sobre el asesinato de Pretti, pero ha dicho que una investigación similar no está justificada en la muerte de Renee Good el 7 de enero, quien fue baleada por un agente de Inmigración y Control de Aduanas en Minneapolis. Solo dijo que la División de Derechos Civiles no investiga todos los tiroteos de las fuerzas del orden y que debe haber circunstancias y hechos que "justifiquen una investigación".

"El presidente Trump ha dicho repetidamente: 'Por supuesto, esto es algo que vamos a investigar'", declaró Blanche sobre el tiroteo de Pretti.

Steve Schleicher, un abogado con sede en Minneapolis que representa a los padres de Pretti, sostuvo el viernes que "el enfoque de la familia está en una investigación justa e imparcial que examine los hechos en torno a su asesinato".

El Departamento de Seguridad Nacional también informó el viernes que la Oficina Federal de Investigaciones encabezará la pesquisa federal.

Durante una entrevista en Fox News el jueves por la noche, la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, reveló por primera vez el cambio en la agencia que lideraba la investigación. Su departamento había indicado que Investigaciones de Seguridad Nacional, una unidad dentro de su departamento, encabezaría la indagación.

"Continuaremos dando seguimiento a la investigación que el FBI liderando y proporcionándoles toda la información que necesiten para llevarla a su conclusión, y asegurarnos de que el pueblo estadounidense conozca la verdad de la situación y cómo podemos avanzar y seguir protegiendo al pueblo estadounidense", comentó Noem a Sean Hannity, presentador de Fox.

La portavoz del Departamento de Seguridad Nacional, Tricia McLaughlin, dijo que Investigaciones de Seguridad Nacional apoyará al FBI en la investigación. Por separado, la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza, que forma parte de Seguridad Nacional, realiza su propia pesquisa interna sobre el incidente.

El Departamento de Seguridad Nacional no ha respondido de momento a preguntas sobre cuándo se realizó el cambio o por qué. El FBI tampoco respondió a una solicitud de comentarios.

Tampoco queda claro por el momento si el FBI ahora compartirá información y pruebas con los investigadores estatales de Minnesota, quienes hasta ahora han sido excluidos de la indagación federal.

En la misma entrevista, Noem pareció distanciarse de las declaraciones que hizo poco después del tiroteo, afirmando que Pretti había blandido un arma de fuego y se había acercado agresivamente a los agentes.

Varios videos que surgieron del incidente contradijeron esa afirmación, mostrando que el enfermero de cuidados intensivos sólo tenía su teléfono móvil en la mano cuando los agentes lo derribaron al suelo, y uno de ellos le quitaba a Pretti una pistola de la parte trasera de los pantalones y otro comenzaba a dispararle por la espalda.

Pretti tenía un permiso estatal para portar legalmente un arma de fuego oculta. En ningún momento pareció tomarla, mostraron los videos.

El cambio se produce luego que el miércoles surgieran otros dos videos de un altercado anterior entre Pretti y agentes federales de inmigración 11 días antes de su muerte.

Los videos del 13 de enero muestran a Pretti gritando a los vehículos federales y en un momento parece escupir antes de patear la luz trasera de un vehículo. Se produce un forcejeo entre Pretti y varios agentes, durante el cual es derribado al suelo por la fuerza. Pretti se quita el abrigo de invierno de Pretti, él se libera o los agentes lo dejan ir y él se escabulle.

Cuando da la espalda a la cámara, lo que parece ser una pistola es visible en su cintura. En ningún momento los videos muestran a Pretti tomando el arma, y no está claro si los agentes federales la vieron.

Schleicher, el abogado de la familia Pretti, dijo el miércoles que el altercado anterior de ninguna manera justificaba que los agentes dispararan contra Pretti más de una semana después.

En una publicación en su plataforma Truth Social el viernes por la mañana, el presidente Donald Trump sugirió que los videos del incidente anterior socavaban la narrativa de que Pretti era un manifestante pacífico cuando fue abatido.

La publicación de Trump decía: "El agitador y, quizás, insurreccionista, Alex Pretti, ha visto caer su reputación con el video recién publicado de él gritando y escupiendo en la cara de un agente del ICE muy tranquilo y controlado, y luego pateando locamente un vehículo gubernamental nuevo y muy caro, tan fuerte y violento, de hecho, que la luz trasera se rompió en pedazos. Fue una gran muestra de abuso y enojo, para que todos lo vieran, enloquecido y fuera de control. ¡El agente del ICE estaba tranquilo y sereno, algo nada fácil de ser bajo esas circunstancias!"