Huelga nacional en EEUU contra redadas migratorias de Trump

Manifestantes en todo Estados Unidos están llamando a una huelga general en protesta contra las redadas migratorias lanzadas por el gobierno del presidente Donald Trump.

Bajo el lema de "no trabajar, no ir a la escuela, no comprar", la medida surge casi una semana después de que Alex Pretti, un enfermero de cuidados intensivos, fuera baleado varias veces mientras usaba su teléfono celular para grabar a agentes de la Patrulla Fronteriza realizando una operación de control migratorio en Minneapolis. La muerte reavivó el escrutinio sobre las tácticas de la administración tras la muerte el 7 de enero de Renee Good, asesinada a tiros al volante de su vehículo por un oficial del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).

"La gente de las Ciudades Gemelas ha mostrado el camino para todo el país: para detener el reinado de terror de ICE, necesitamos CERRARLO", dijeron algunos de los muchos sitios web y páginas de redes sociales que promueven acciones en comunidades de todo Estados Unidos.

Algunas escuelas en Arizona, Colorado y otros estados cancelaron clases de manera preventiva anticipando ausencias masivas. Muchas otras manifestaciones están planeadas para que estudiantes y otros se reúnan en centros de ciudades, capitolios estatales e iglesias en todo el país.

Justo afuera de Minneapolis, cientos se reunieron en el frío gélido temprano el viernes en el Edificio Federal Bishop Henry Whipple, el sitio de protestas regulares en las últimas semanas.

Después de discursos de miembros del clero, los manifestantes marcharon hacia el área restringida de la instalación, abucheando a una línea de agentes para que "renuncien a sus trabajos" y "salgan de Minnesota". Gran parte del grupo se dispersó más tarde después de que la policía local los amenazara con arrestarlos por bloquear la carretera.

Michelle Pasko, una trabajadora de comunicaciones jubilada, declaró que se unió a la manifestación después de presenciar a agentes federales deteniendo a inmigrantes en una parada de autobús cerca de su casa en Minnetonka, Minnesota, un suburbio de Minneapolis.

"Están rondando nuestras calles, se están quedando en hoteles cerca de nuestras escuelas", dijo. "Todos en este país tienen derechos, y el gobierno federal parece haberlo olvidado. Estamos aquí para recordárselo".

En Michigan, varias docenas de estudiantes abandonaron las clases del viernes por la mañana en Groves High School en Birmingham, al norte de Detroit. Los estudiantes desafiaron las temperaturas bajo cero y caminaron aproximadamente 1,6 kilómetros (una milla) hasta el distrito comercial más cercano, donde varios conductores matutinos tocaron bocinas en señal de apoyo.

"Estamos aquí para protestar contra ICE y lo que están haciendo en todo el país, especialmente en Minnesota", declaró Logan Albritton, un estudiante de último año de 17 años en Groves. "No es correcto tratar a nuestros vecinos y a nuestros compatriotas de esta manera".

Numerosas empresas anunciaron que estarían cerradas durante la huelga. Otras dijeron que permanecerían abiertas pero donarían una parte de sus ingresos a organizaciones que apoyan a los inmigrantes y brindan asistencia legal a aquellos que enfrentan la deportación.

El restaurante Otway y su panadería hermana Otway Bakery en Nueva York publicaron en redes sociales que su panadería permanecería abierta y que el 50% de los ingresos se destinaría a la New York Immigration Coalition. El restaurante también permaneció abierto.

"Como un pequeño negocio que ya sufrió un gran golpe financiero esta semana debido a los cierres por la tormenta de invierno, permaneceremos abiertos el viernes", publicaron.

En Maine, donde la senadora republicana Susan Collins anunció que ICE está poniendo fin a sus redadas más intensas, la gente se reunió afuera de una iglesia en Portland el viernes por la mañana, sosteniendo carteles que decían "No ICE for ME", un juego de palabras con el código postal del estado.

Grace Valenzuela, una administradora de las Escuelas Públicas de Portland, denunció un "sistema policial que trata nuestra presencia como sospechosa". Denunció que las acciones de ICE causan "trauma diario" al sistema escolar.

"Las escuelas deben ser lugares de aprendizaje, seguridad y pertenencia. ICE socava esa misión cada vez que desestabiliza a una familia", sostuvo Valenzuela.

El alcalde de Portland, Mark Dion, un demócrata, habló sobre la importancia de alzar la voz tras las acciones de ICE en la ciudad.

"La disidencia es democrática. La disidencia es estadounidense. Es la piedra angular de nuestra democracia", apuntó Dion.