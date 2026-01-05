Desaparece placa en honor a policías que hicieron frente a turba durante asalto al Capitolio

WASHINGTON (AP) — Al aproximarse el quinto aniversario del ataque al Capitolio del 6 de enero de 2021, la placa oficial en honor a los policías que defendieron la democracia ese día no se encuentra por ningún lado.

No se exhibe en el Capitolio, como lo exige la ley. Su paradero se desconoce públicamente, aunque se cree que está almacenada.

Mike Johnson, presidente de la Cámara de Representantes, republicano de Luisiana, aún no devela formalmente la placa. Y el Departamento de Justicia del gobierno de Donald Trump busca desestimar una demanda de agentes de policía que solicita que se exhiba como estaba planeado. El arquitecto del Capitolio, responsable de obtener y exhibir la placa, dijo que, debido al litigio federal, no puede comentar al respecto.

Decididos a preservar la historia de la nación, alrededor de 100 miembros del Congreso, en su mayoría demócratas, se han dado a la tarea de conmemorar el momento. Durante meses, han colocado réplicas en cartón pluma de la placa sobre el incidente del 6 de enero en el exterior de la puerta de su oficina, lo que ha llenado el complejo del Capitolio de recuerdos improvisados.

"En nombre de un Congreso agradecido, esta placa honra a las extraordinarias personas que valientemente protegieron y defendieron este símbolo de la democracia el 6 de enero de 2021", se lee en la réplica de cartón pluma con efecto bronce que sustituye a la original. "Su heroísmo jamás será olvidado".

Placa sobre asalto es víctima de la cultura del olvido

En Washington, una capital repleta de monumentos de la historia de la nación, la placa pretendía convertirse en un punto de referencia sencillo pero permanente situado cerca de la fachada oeste del Capitolio, donde se produjeron algunos de los enfrentamientos más violentos cuando los alborotadores irrumpieron en el edificio.

Pero sin ella, la placa ausente da paso a algo completamente distinto: la cultura del olvido.

Los visitantes pueden atravesar el Capitolio sin ningún recordatorio formal de lo que ocurrió allí ese día, cuando una turba de partidarios de Trump irrumpió en el edificio con el fin de anular el resultado de las elecciones de 2020, en las que el republicano perdió la reelección ante el demócrata Joe Biden. Al dejar el recuerdo sin vigilancia, se da pie a que proliferen nuevas narrativas y a que versiones reescritas de la historia se impongan.

Hace cinco años, la impactante escena, que fue vista en todo el mundo, fue declarada una "insurrección" por el entonces líder republicano del Senado, al tiempo que el entonces líder republicano de la Cámara de Representantes lo calificó como su "día más triste" en el Congreso. Pero esas condenas se han desvanecido.

Trump lo llama un "día de amor". Y Johnson, quien se encontraba entre los legisladores que impugnaban los resultados de las elecciones de 2020, es ahora el presidente de la cámara baja.

"La pregunta del 6 de enero sigue vigente. La democracia estaba en la guillotina. ¿Cuán importante es ese evento en el panorama general de la historia estadounidense del siglo XXI?", expresó Douglas Brinkley, profesor de Historia en la Universidad Rice y reconocido académico.

"¿Será el 6 de enero visto como el momento trascendental en el que la democracia estuvo en peligro?", preguntó. ¿O será recordado como "algo medio raro y aislado?".

"No hay tanto consenso al respecto como se habría pensado en el quinto aniversario", agregó.

Los recuerdos cambian, pero el legado violento persiste

Al menos cinco personas murieron en los disturbios y sus secuelas, incluida Ashli Babbitt —la partidaria de Trump que recibió un disparo mortal de la policía cuando intentaba entrar por una ventana hacia la Cámara de Representantes. Más de 140 agentes policiales resultaron heridos, algunos de gravedad, y varios murieron posteriormente, algunos por suicidio.

En total, unas 1.500 personas fueron acusadas del asalto al Capitolio, uno de los procesos federales más grandes en la historia del país. Cuando Trump regresó al poder en enero de 2025, los indultó a todos a las pocas horas de asumir el cargo.

A diferencia de los dos haces de luz que conmemoraron el ataque del 11 de septiembre de 2001, o de las 168 sillas vacías en el monumento conmemorativo del lugar del atentado de la Ciudad de Oklahoma, la falta de reconocimiento del 6 de enero ha dejado un vacío no sólo en la memoria, sino también en la reconstrucción del país.

"Por eso colocas una placa", dijo la representante Mary Gay Scanlon, demócrata por Pensilvania. "Se respeta el recuerdo y el servicio de las personas involucradas".

La policía demanda por placa del 6 de enero; el Departamento de Justicia busca desestimar

La oficina del presidente de la Cámara de Representantes ha sugerido durante años que trabajaba para instalar la placa, pero declinó responder a una solicitud de comentarios adicionales.

Los legisladores aprobaron la placa en marzo de 2022 como parte de un paquete de financiación gubernamental más amplio. La resolución decía que Estados Unidos "debe su más profunda gratitud a esos agentes" y establecía instrucciones para una placa honorífica con los nombres de los policías "que hicieron frente a la violencia registrada". Estableció un plazo de un año para su instalación en el Capitolio.

Este verano, dos policías que se enfrentaron a la turba ese día demandaron por la demora.

"Al rehusarse a cumplir la ley y honrar a los agentes como se le requirió, el Congreso fomenta esta reescritura de la historia", dice la demanda de los policías Harry Dunn y Daniel Hodges. "Sugiere que los agentes no merecen ser reconocidos, porque el Congreso se niega a reconocerlos".

El Departamento de Justicia busca la desestimación del caso. La fiscal federal Jeanine Pirro y otros argumentaron que el Congreso "ya ha reconocido públicamente el servicio del personal policial" al aprobar la placa, y que exhibirla no aliviará los problemas que afirman enfrentar debido a su trabajo.

"Es inverosímil", escribieron los abogados del Departamento de Justicia, el sugerir que la instalación de la placa "detendrá las supuestas amenazas de muerte que afirman que todavía reciben".

El Departamento también indicó que la placa debe incluir los nombres de "todos los agentes del orden" que participaron en la respuesta ese día —unas 3.600 personas.

Aparecen monumentos improvisados

Los legisladores que han instalado réplicas de la placa frente a sus oficinas manifestaron que es importante que el público sepa qué sucedió.

"Hay nuevas generaciones de personas que crecen ahora y no comprenden lo cerca que estuvimos de perder nuestra democracia el 6 de enero de 2021", dijo el representante Jamie Raskin, demócrata por Maryland y miembro de la Comisión del 6 de enero, quien, a pesar de enfrentar la oposición de los líderes republicanos, emitió un informe de casi 1.000 páginas que investigó los sucesos previos del ataque y el intento de anular las elecciones de 2020.

Raskin imagina que algún día el Capitolio ofrecerá visitas guiadas sobre lo sucedido.

"La gente necesita estudiar eso como parte esencial de la historia estadounidense", añadió.

"Piensa en las fechas de la historia estadounidense que conocemos sólo por las fechas: Está el 4 de julio. Está el 7 de diciembre. Está el 11 de septiembre. Y está el 6 de enero", resaltó la representante Zoe Lofgren, demócrata por California, quien también formó parte de la comisión y tiene una placa afuera de su oficina.

"Realmente me salvaron la vida y salvaron a la democracia, y merecen ser agradecidos por ello", agregó.

Pero con el paso del tiempo, ya no hay servicios conmemorativos de ambos partidos por los sucesos. El martes, los demócratas volverán a convocar a los miembros de la comisión del 6 de enero para una audiencia para "examinar las amenazas actuales a las elecciones libres y justas", anunció el líder demócrata de la Cámara de Representantes, Hakeem Jeffries, de Nueva York. Es poco probable que los republicanos participen.

Los republicanos, bajo el liderazgo de Johnson, han designado al representante Barry Loudermilk, de Georgia, para que cree su propia comisión especial y descubra lo que el presidente de la cámara baja llama la "verdad completa" de lo sucedido. Planean una audiencia este mes.

"Deberíamos dejar esta tontería de intentar encubrir la historia. No va a suceder", expuso el representante Joe Morelle, demócrata por Nueva York, quien ayudó a liderar la iniciativa para exhibir las réplicas de las placas.

"Yo estuve aquí ese día, así que nunca lo olvidaré", agregó. "Creo que los estadounidenses no olvidarán lo que ocurrió".

La cantidad de placas improvisadas que llenan los pasillos es un testimonio de ese recuerdo, dijo.

En lugar de una placa, destacó, "ahora tienen 100".