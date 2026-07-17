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Descartan fuga radiactiva de planta sudafricana

Por AP

Julio 17, 2026 03:00 a.m.
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Descartan fuga radiactiva de planta sudafricana
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      Desarrollado por SACS IA

      CIUDAD DEL CABO, Sudáfrica.- El regulador nuclear de Sudáfrica descartó el jueves que se haya filtrado material radiactivo al medio ambiente durante tres recientes episodios de "contaminación" dentro de la única central nuclear del continente africano.

      Los incidentes implicaron "contaminación radiactiva aérea elevada" dentro de la Central Eléctrica de Koeberg, en la costa oeste de Sudáfrica, cuando se produjo una pérdida de energía en unidades de ventilación durante trabajos de mantenimiento, indicó el Regulador Nacional Nuclear (RNN), y aclaró que no hubo peligro para la población.

      Señaló que los tres episodios de contaminación, ocurridos por separado el 30 de junio, el 2 de julio y el 7 de julio, quedaron contenidos dentro de la central.

      El RNN explicó que se examinó a los trabajadores dentro de la central que pudieron haber estado expuestos y se registró una contaminación radiactiva por debajo de la radiactividad a la que una persona se exponen cuando se realiza una radiografía dental.

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      El regulador indicó que, cuando realizaba inspecciones adicionales, los hechos recientes "no cumplieron los criterios como emergencia nuclear.

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