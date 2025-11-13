Despliegan operativo federal de inmigración en Carolina del Norte

CHARLOTTE, Carolina del Norte, EE.UU. (AP) — Charlotte, Carolina del Norte, se prepara para ser la próxima ciudad en donde se lleven operativos migratorios federales es Charlotte, Carolina del Norte, y se tiene previsto que un gran número de agentes llegue a partir del fin de semana, informó un jefe de policía del condado el jueves.

Garry McFadden, jefe policial del condado de Mecklenburg, afirmó en un comunicado que dos funcionarios federales le confirmaron un plan para que agentes de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP por sus iniciales en inglés) den inicio a un operativo a partir del sábado o a principios de la próxima semana. Su oficina se negó a identificar a esos funcionarios. McFadden destacó que no se han revelado detalles sobre la operación y que no se ha solicitado la asistencia de su oficina.

La subsecretaria de Seguridad Nacional, Tricia McLaughlin, se negó a comentar, diciendo: "Todos los días, el Departamento de Seguridad Nacional hace cumplir las leyes de la nación en todo el país. No discutimos operaciones futuras o potenciales".

Activistas, líderes religiosos y funcionarios locales y estatales ya habían comenzado a preparar a la comunidad inmigrante, compartiendo información sobre recursos e intentando calmar los temores. Alrededor de 500 personas participaron el miércoles en una llamada organizada por el grupo CharlotteEAST.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

"El propósito de esta llamada fue crear una red de ayuda mutua. Fue una sesión de intercambio de recursos informativos", manifestó el concejal electo JD Mazuera Arias.

"La idea es que la mayor cantidad de personas posible esté al tanto de los ayudantes y de quiénes son las personas que están haciendo el trabajo al que los individuos pueden acudir, ya sea como voluntarios o para saber a quiénes los necesitados pueden recurrir", expresó Greg Asciutto, director ejecutivo de CharlotteEAST.

El Departamento de Policía de Charlotte-Mecklenburg también buscó aclarar su papel. El departamento "no tiene autoridad para aplicar leyes federales de inmigración", advirtió la agencia en un comunicado.

El departamento "no participa en operaciones del ICE, ni estamos involucrados en la planificación de estas actividades federales", dijo la agencia, refiriéndose por sus iniciales a la Oficina de Inmigración y Control de Aduanas.

Mazuera Arias y otros dijeron que ya habían comenzado a recibir informes de lo que parecían ser agentes de civil en vecindarios y en el transporte local.

"Este es parte del caos que también vimos en Chicago", expresó el jueves el senador estatal Caleb Theodros, quien representa a Charlotte y al condado de Mecklenburg.

Theodros fue uno de varios funcionarios locales y estatales que emitieron una declaración de solidaridad esta semana.

"Más de 150.000 residentes nacidos en el extranjero viven en nuestra ciudad, contribuyendo con miles de millones a nuestra economía y enriqueciendo cada vecindario con cultura, trabajo arduo y esperanza", señaló. "Nuestro mensaje es simple: el condado de Mecklenburg y Charlotte son comunidades de pertenencia. Nos mantendremos unidos, cuidaremos unos de otros y aseguraremos que el miedo nunca divida la ciudad que todos llamamos hogar".

El grupo Indivisible Charlotte y la Red de Migrantes de Carolina llevarán a cabo una capacitación para voluntarios el viernes.

"Capacitar a las personas sobre cómo reconocer a los agentes legítimos del ICE, frente a aquellos que obviamente no parecen legítimos", dijo Tony Siracusa, portavoz de Indivisible Charlotte . "No siempre llevan chalecos que dicen 'ICE'. Y cuáles son sus derechos".

Los grupos también discutirán lugares en donde puedan realizar "protestas espontáneas".

"Obviamente, no estamos haciendo nada que vaya a alentar a las personas a ser arrestadas por agentes federales", explicó.

Siracusa dijo que los residentes "no están entrando en pánico, pero definitivamente están preocupados. Nadie pidió esta ayuda. Nadie pidió esto, al menos nadie con capacidad oficial".