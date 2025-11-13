Detención de maestra en guardería de Chicago termina con liberación

CHICAGO (AP) — Una empleada de un centro de cuidado infantil en Chicago que fue detenida por agentes de inmigración en su lugar de trabajo mientras se dejaban a los niños la semana pasada ha sido liberada, según su abogado.

Diana Santillana Galeano fue detenida el 5 de noviembre en el Rayito de Sol Spanish Immersion Early Learning Center en el lado norte de Chicago. Un video muestra a los guardias forcejeando con ella al sacarla por la puerta principal. Sus abogados dijeron en un comunicado el jueves que fue liberada de un centro de detención en Indiana la noche del miércoles.

"Estamos encantados de que la Sra. Santillana haya sido liberada y haya podido regresar a su hogar en Chicago, donde pertenece", declaró el abogado Charlie Wysong en el comunicado.

"Continuaremos con sus reclamos de inmigración para permanecer en Estados Unidos. Agradecemos a su comunidad por el apoyo abrumador durante estos días difíciles y pedimos que se respete su privacidad mientras descansa y se recupera de esta experiencia".

El caso reflejó las duras políticas de detención de inmigrantes por parte la administración Trump. Como parte del operativo "Operación Midway Blitz", las autoridades han efectuado más de 3.000 arrestos en el área de Chicago desde principios de septiembre. Los agentes han descendido en rappel desde un helicóptero Black Hawk en una redada nocturna en un edificio de apartamentos, han aparecido con fuerza abrumadora en áreas recreativas y han lanzado gas lacrimógeno en medio de protestas.

"Estoy muy agradecida con todos los que han abogado en mi nombre y en nombre de los innumerables otros que han experimentado traumas similares en los últimos meses en el área de Chicago", expresó Santillana Galeano en el mismo comunicado.

"Amo a nuestra comunidad y a los niños a los que enseño, y no puedo esperar para verlos de nuevo".

El Departamento de Seguridad Nacional dijo la semana pasada que la mujer, quien es de Colombia, ingresó ilegalmente a Estados Unidos en junio de 2023, pero obtuvo autorización para trabajar bajo la administración Biden. El departamento negó que el centro de cuidado infantil fuera un objetivo.