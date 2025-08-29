Destitución de la primera ministra de Tailandia por polémica llamada con expremier de Camboya

BANGKOK (AP) — El Tribunal Constitucional de Tailandia destituyó el viernes a la primera ministra Paetongtarn Shinawatra, dictaminando que violó las normas éticas en una llamada telefónica con un funcionario camboyano de alto rango. La decisión pone fin al mandato de la primera ministra más joven del país y representa el golpe más reciente asestado a la poderosa dinastía política Shinawatra, que ha dominado la política tailandesa durante más de dos décadas.

En una votación de 6-3, los jueces determinaron que la conducta de Paetongtarn en una llamada del 15 de junio con el ex primer ministro de Camboya, Hun Sen, comprometió los intereses nacionales .

La llamada, que se hizo pública semanas antes que estallara un mortal conflicto fronterizo entre ambos países, provocó indignación en Tailandia. El audio de la conversación reveló que Paetongtarn se dirigía a Hun Sen como "tío" y parecía criticar a un general del ejército tailandés como un "oponente" cuando se discutía la tensa situación fronteriza.

El tribunal afirmó que "debido a una relación personal que parecía alineada con Camboya, la demandada estaba consistentemente dispuesta a cumplir o actuar de acuerdo con los deseos del lado camboyano".

En su explicación del fallo, el tribunal añadió que su referencia al general tailandés "carecía de honestidad e integridad demostrables, y violaba gravemente o no cumplía con los estándares éticos".

Paetongtarn, de 39 años, se ha defendido argumentando que su tono familiar durante la llamada era una táctica de negociación destinada a desescalar las tensiones. Se disculpó, pero insistió en que no dañó la seguridad nacional.

Después del fallo del tribunal el viernes, dijo que lo aceptará pero insistió en que era inocente y que había actuado con el único propósito de salvar vidas.

Una llamada telefónica filtrada

El audio de la llamada fue filtrado en internet por Hun Sen, quien fungió como primer ministro de Camboya durante 38 años hasta que su hijo, Hun Manet, asumió el cargo en 2023. La conversación se produjo cuando las viejas tensiones sobre la frontera se intensificaron luego que un soldado camboyano murió en un breve enfrentamiento en la zona disputada en mayo. A finales de junio, los dos países libraron cinco días de combates que causaron decenas de bajas y desplazaron a más de 260.000 personas.

El tono amistoso de la llamada de Paetongtarn levantó ampollas entre muchos tailandeses debido a la historia de su familia.

Su padre, Thaksin Shinawatra, un empresario que ganó una vasta fortuna en el sector de las telecomunicaciones y que fue primer ministro de 2001 a 2006, ha enfrentado anteriormente acusaciones de anteponer sus intereses personales a los de la nación, y tenía una amistad aparentemente cálida con Hun Sen.

El fallo del viernes también resulta dañino para Thaksin, quien fue derrocado del poder por un golpe militar pero ha logrado seguir siendo una fuerza dominante en la política tailandesa.

Un asunto familiar

Paetongtarn, exejecutiva en un negocio hotelero dirigido por su familia, fue la tercera integrante cercana del clan Shinawatra en asumir el cargo de primer ministro. La hermana de Thaksin, Yingluck Shinawatra, fue la primera mujer primera ministra de Tailandia de 2011 a 2014, y al igual que su hermano fue obligada a dejar el cargo antes que terminara su mandato. El cuñado de Thaksin, Somchai Wongsawat, también sirvió brevemente como primer ministro en 2008.

Otros aliados políticos de Thaksin también han ocupado cargos y han sido destituidos prematuramente. El predecesor inmediato de Paetongtarn como primer ministro, el ejecutivo inmobiliario Srettha Thavisin, fue destituido en agosto pasado cuando el Tribunal Constitucional lo declaró culpable de una grave violación ética.

Las fortunas de la maquinaria política de Thaksin han encontrado victorias y reveses, con mandatos en las urnas a menudo deshechos por golpes de Estado o fallos judiciales. La polarización entre sus partidarios y opositores también ha llevado a la violencia en las calles, lo que ha contribuido a desestabilizar los gobiernos que él apoyó.

Los críticos de Thaksin lo acusan de corrupción y abuso de poder, así como de falta de respeto hacia el reverenciado monarca del país. Pero tiene un indudable atractivo populista para los votantes, avivando los temores de una dictadura parlamentaria. La preocupación es mayor entre los miembros de la clase gobernante conservadora realista del país, que temen que su influencia de larga data se vea disminuida. Los principales defensores del statu quo incluyen al ejército y los tribunales.

La controversia sobre la llamada con Hun Sen surgió en un momento en que el gobierno de Paetongtarn de antemano enfrentaba vientos en contra, debido en gran parte a su fracaso para revertir una economía que había estado rezagada desde la pandemia de COVID-19.

Nueva crisis de la política tailandesa

El fallo del tribunal pone a la coalición gobernante, liderada por el partido Pheu Thai de Paetongtarn, en una situación delicada. La polémica por la llamada hizo que su principal socio, el Partido Bhumjaithai, abandonara la alianza, que quedó con una escasa mayoría en la Cámara de Representantes.

Paetongtarn había sido suspendida de sus funciones el 1 de julio, cuando el tribunal admitió el caso en su contra, y el viceprimer ministro Phumtham Wechayachai asumió sus responsabilidades.

El gabinete liderado por Phumtham permanecerá en funciones de manera provisional hasta que el Parlamento apruebe un nuevo primer ministro, aunque aún no se ha programado una votación. El gabinete provisional también podría disolver el Parlamento y convocar nuevas elecciones.