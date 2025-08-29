Preocupan jaurías en panteón del Saucito

Christian Azuara, titular de la Dirección de Servicios Municipales del Ayuntamiento de San Luis Potosí, confirmó que se han registrado quejas ciudadanas por la presencia de jaurías en el panteón municipal del Saucito, las cuales, ya fueron reportadas ante el área de Bienestar Animal.

Ante esta situación, exhortó a la población reforzar las denuncias ante la Secretaría de Salud, a fin de que la dependencia estatal pueda generar la inspección correspondiente y determinar si estos animales canes representan algún riesgo sanitario.

Pese a esto, el funcionario municipal refirió que la presencia de estos animales ha registrado una reducción significativa por la temporada de lluvias y el crecimiento de la maleza a consecuencia de las mismas.

Afirmó que se ha instruido al personal del cementerio para que los mismos eviten el acceso de los perros a la zona, a fin de generar el control de entrada y salida adecuado de los visitantes, por lo que destacó será un punto de atención para las próximas festividades del Día de Muertos.

