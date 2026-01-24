Desvelan uso del Descombobulador en captura de Maduro

WASHINGTON, EU., enero 24 (ANSA/EL UNIVERSAL).- El presidente estadounidense Donald Trump reveló al "New York Post" que una nueva arma secreta, a la que bautizó como "El Descombobulador" (o "el Desconcertador"), fue clave en la redada estadounidense que condujo a la captura de Nicolás Maduro, el líder chavista que ahora está preso en Nueva York.

Trump se jactó de que la misteriosa arma "inutilizó el equipo enemigo" cuando helicópteros estadounidenses sobrevolaron Caracas para arrestar a Maduro y a su esposa. "El Desconcertador. No tengo permitido hablar de eso", dijo.

"No pudieron lanzar sus cohetes. Tenían cohetes rusos y chinos, y no lanzaron ni uno solo. Llegamos, presionaron los botones y nada funcionó. Estaban listos para luchar contra nosotros", comentó Trump.

Trump comentó sobre el arma cuando se le preguntó sobre los informes de esta semana de que el gobierno de Joe Biden compró un arma de energía pulsada, sospechosa de ser del tipo que causó el "síndrome de La Habana", cuando diplomáticos de otros países afincados en Cuba sintieron extraños síntomas y problemas de salud, nunca aclarados debidamente.

No se sabe mucho sobre el arma, pero esos informes surgieron tras relatos desde Venezuela que describían cómo los custodios de Maduro —un grupo de ellos, cubanos— fueron puestos de rodillas, "sangrando por la nariz" y vomitando sangre. Además, un miembro del equipo de guardias del depuesto dictador relató después que "de repente, todos nuestros sistemas de radar se apagaron sin ninguna explicación".

De acuerdo con su versión, los efectos dejaron a los guardias incapacitados para reaccionar o mantenerse en pie, lo que permitió el avance de las fuerzas estadounidenses y la captura del mandatario venezolano.

Maduro, de 63 años, se encuentra actualmente detenido en una cárcel federal de Brooklyn, a la espera de juicio por cargos de narcoterrorismo. Tras su captura, su exvicepresidenta Delcy Rodríguez asumió como líder interina de Venezuela. "Tenemos una excelente relación con la nueva presidenta", dijo Trump. "Ha sido estupenda", añadió elogioso.