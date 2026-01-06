logo pulso
Detenidos y liberados 14 periodistas en actos oficiales en Venezuela

Se impusieron severas restricciones a la libertad de prensa en la Asamblea Nacional de Venezuela durante actos oficiales. Incidentes con periodista italiano de CNN.

Por El Universal

Enero 06, 2026 03:59 p.m.
A
CARACAS, Venezuela, enero 6 (ANSA/EL UNIVERSAL).- Una jornada de severas restricciones a la libertad de prensa marcó este lunes los actos oficiales en la Asamblea Nacional de Venezuela.

El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP) denunció la detención y posterior liberación de "14 trabajadores de medios de comunicación", mientras un periodista italiano que trabaja para la CNN fue bloqueado al llegar al aeropuerto de Caracas y expulsado a Colombia.

En la Asamblea, los 14 periodistas fueron detenidos en un operativo desplegado mientras se juramentaba la nueva directiva parlamentaria y Delcy Rodríguez asumía como presidenta interina del país.

Los arrestos ocurrieron en las inmediaciones del edificio parlamentario. Según el reporte gremial, entre los afectados se encontraban 11 corresponsales y colaboradores de medios internacionales.

Aunque todos fueron puestos en libertad horas después, tras ser sometidos a interrogatorios y revisados bajo coacción sus teléfonos móviles, uno de los afectados fue deportado a Colombia.

El SNTP confirmó que todos los afectados se encontraban en buenas condiciones cerca de la medianoche de este lunes.

Durante la cobertura de los eventos en el palacio legislativo, la toma de posesión de Jorge Rodríguez, como presidente del parlamento y de Delcy Rodríguez como presidenta interina de Venezuela, los funcionarios de seguridad impusieron una prohibición estricta de transmitir en vivo, grabar o tomar fotografías.

El SNTP contabiliza 23 periodistas detenidos de forma prolongada en Venezuela.

Por otra parte, Stefano Pozzebon, periodista italiano de 35 años que trabaja para CNN, fue detenido y expulsado de Venezuela a su llegada al aeropuerto de Caracas el lunes.

Según fuentes confiables, Pozzebon estuvo detenido durante horas y luego fue embarcado en un vuelo y expulsado a Colombia, pese a que tiene permiso de residencia en Venezuela, donde estuvo previamente en diciembre.

SLP

El Universal

