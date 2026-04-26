Detienen a Cole Tomas Allen tras tiroteo en cena de Casa Blanca

TORRANCE, California, EE.UU. (AP) — El hombre de California arrestado por el tiroteo en la cena de corresponsales de la Casa Blanca es un docente con un alto nivel educativo y un desarrollador aficionado de videojuegos que se opone a las políticas del presidente Donald Trump.

Arresto y cargos contra Cole Tomas Allen

Las autoridades señalan que Cole Tomas Allen, de Torrance, California, fue detenido en la cena del sábado por la noche en Washington a la que asistieron Trump y altos miembros de su gobierno. Un perfil en redes sociales de un hombre con el mismo nombre y una foto que parece coincidir con la del presunto agresor muestran que trabajó de tiempo parcial durante los últimos seis años en una empresa que ofrece asesoría de admisiones y servicios de preparación para exámenes a estudiantes que aspiran a ingresar a la universidad.

En un mensaje enviado a familiares minutos antes del ataque, el hombre de 31 años se describió a sí mismo como "Amistoso Asesino Federal" y arremetió contra medidas tomadas recientemente por el gobierno de Trump, aunque no nombró directamente al presidente republicano, según una copia obtenida por The Associated Press.

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Los escritos superaban las 1.000 palabras y se leían como un mensaje divagante y profundamente personal, que comenzaba de manera casi chocante con un casual "¡hola a todos!" antes de pasar a disculpas a familiares, compañeros de trabajo, compañeros de viaje e incluso desconocidos que temía pudieran quedar atrapados en la violencia. La nota oscilaba entre confesión, agravio y despedida, y en la que Allen agradecía a personas en su vida incluso al tiempo que buscaba explicar el ataque.

En otra punto, el documento viraba entre ira política, justificaciones religiosas y refutaciones a críticos imaginados, a veces leyendo como si estuviera discutiendo con detractores en tiempo real.

Las autoridades anunciaron que Allen enfrentará cargos que incluyen usar un arma de fuego durante un delito violento y agresión a un agente federal, así como otros posibles cargos. Una búsqueda de bases de datos de tribunales estatales y federales no mostró indicios de que Allen haya sido acusado previamente de un delito.

Firmó el documento usando un apodo que coincide con cuentas en redes sociales que desde entonces han sido dadas de baja. Una cuenta ya inactiva con el mismo nombre en la plataforma Bluesky republicó a otros que ofrecían comentarios críticos de Trump, así como a miembros de los medios que asisten a la cena anual de etiqueta.

La AP limita el uso de los comentarios y publicaciones en redes sociales de los agresores a fin de evitar amplificar sus puntos de vista o alentar actos imitadores. La AP opta por resumir sus palabras y centrarse principalmente en las víctimas y las investigaciones.

Allen fue arrestado el sábado por la noche cuando intentaba pasar a toda prisa un punto de control de seguridad con dos armas de fuego y cuchillos. Funcionarios policiales dijeron a la AP que Cole Allen compró legalmente una pistola semiautomática calibre .38 en octubre de 2023 y una escopeta calibre 12 el año pasado.

Perfil personal y académico de Cole Tomas Allen

Recorriendo el vecindario del sospechoso

Registros de inscripción de votantes de California enumeran la dirección de Allen como la casa de sus padres en una calle arbolada en uno de los vecindarios más históricos de Torrance, una ciudad dentro del área metropolitana de Los Ángeles. Registros públicos muestran que es el mayor de cuatro hermanos adultos, con dos hermanas menores y un hermano.

Dos autos estaban estacionados en la entrada el domingo por la mañana. Un scooter azul que según un vecino Allen usaba, estaba en el césped delantero. Nadie respondió a la puerta cuando un reportero de la AP llamó. Para la tarde, varias personas que parecían ser agentes de las fuerzas del orden estaban recorriendo el vecindario, y una llevaba una sudadera del FBI.

Un letrero en el jardín exhibido en la casa familiar apoyaba a un candidato local a juez que fue respaldado por el Partido Demócrata del condado Los Ángeles. Registros federales de financiamiento de campañas muestran que Cole Allen aportó 25 dólares a una comisión de acción política del Partido Demócrata en apoyo a Kamala Harris para presidenta en 2024 y consignó como su empleador a C2 Education.

Una publicación de 2024 en la página de Facebook de C2 mencionó a Allen como el mejor docente del mes de la empresa. La compañía no respondió a un correo electrónico en que se solicitaban comentarios el sábado por la noche y una oficina en Torrance estaba cerrada el domingo.

Una foto de Allen en su perfil de LinkedIn lo muestra con toga y birrete tras graduarse con una maestría en Ciencias de la Computación en la Universidad Estatal de California-Dominguez Hills. La foto parece haber sido tomada en mayo de 2025. Bin Tang, profesor de Ciencias de la Computación en la Universidad Estatal de California-Dominguez Hills, dijo a The Associated Press que Allen tomó algunas de sus clases antes de graduarse.

"Fue un muy buen estudiante, siempre sentado en la primera fila de mi clase, prestando atención y con frecuencia enviándome correos electrónicos con preguntas sobre las tareas. De voz suave, muy educado, un buen tipo. Estoy muy sorprendido de ver la noticia", escribió Tang en un correo electrónico.

Allen, de 31 años, obtuvo una licenciatura en 2017 en Ingeniería Mecánica en el Instituto de Tecnología de California, en Pasadena, según su perfil en LinkedIn. La pequeña universidad es académicamente prestigiosa y tiene una tasa de aceptación muy baja. Allí consignó su participación en un grupo del campus que se enfrentaba con pistolas Nerf y en una fraternidad estudiantil cristiana.

El padre del sospechoso, Thomas Allen, figura como integrante de la iglesia Grace United Reformed Church Torrance. La página web de la congregación la describe como una "iglesia que cree en la Biblia" que sigue la "infalible Palabra de Dios". Guardias de seguridad apostados en el santuario durante los servicios del domingo escoltaron a los feligreses hasta la puerta y mantuvieron a los reporteros a raya.

Allen también publicó que había desarrollado un videojuego para la plataforma Steam basado en la química molecular. Una publicación a nombre de Allen señaló que estaba trabajando para desarrollar un nuevo juego de combate con perspectiva cenital, ambientado en el espacio exterior.