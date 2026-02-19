Detienen al expríncipe Andrés de RU por vínculos con Epstein

Andrés Mountbatten-Windsor, hermano del rey británico Carlos III, ha sido detenido este jueves en el condado de Norfolk, en el este de Inglaterra, bajo la sospecha de mala conducta en un cargo público, informó la cadena BBC.

La Policía del Valle del Támesis, fuerza policial a la que pertenece Windsor, a las afueras de Londres, informó que los agentes acudieron esta mañana a la finca de Sandringham, en Norfolk, donde vive Andrés, centro de una fuerte polémica por sus vínculos con el pederasta convicto estadounidense Jeffrey Epstein.

Según la Policía del Valle del Támesis, el detenido permanece retenido en una comisaría.

El revuelo en torno a Andrés Mountbatten-Windsor, a quien su hermano le retiró todos los títulos nobiliarios y honores, se ha profundizado después de que unos correos divulgados por el Departamento de Justicia de EE.UU. revelasen que el expríncipe facilitó a Epstein documentos sensibles del gobierno británico.

Hace unos días, la Policía del Valle del Támesis había informado de que estaba evaluando esa información para decidir si procedía a una investigación criminal.

Así, en un comunicado divulgado hoy, las fuerzas del orden indicaron que esta mañana la detención fue "bajo sospecha de mala conducta en un cargo público y estamos realizando registros en domicilios" de Berkshire, donde está Windsor, y Norfolk.

La nota agrega que se trata de un caso "activo", por lo que "se recomienda tener cuidado con cualquier publicación para evitar incurrir en desacato judicial".

"Tras una evaluación exhaustiva, hemos abierto una investigación sobre esta acusación de mala conducta en un cargo público. Es importante proteger la integridad y la objetividad de nuestra investigación", subraya.

"Entendemos el gran interés público en este caso y proporcionaremos actualizaciones oportunamente", puntualizó la nota.

Según la legislación del Reino Unido, un arresto requiere que la policía tenga motivos razonables para sospechar que se ha cometido un delito y para creer que es necesario arrestar a la persona.

Varias fuerzas policiales británicas evalúan actualmente el movimiento del avión privado de Epstein en distintos aeropuertos del Reino Unido para intentar averiguar si fue utilizado por el magnate para traficar con menores de edad.

La fallecida Virginia Giuffre afirmó en 2014 que fue traficada al Reino Unido por Epstein cuando ella era menor de edad y obligada a mantener relaciones sexuales con el expríncipe, una alegación que éste siempre ha negado.