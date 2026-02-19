logo pulso
En el despliegue de la Fiscalía no se informa el delito que se les imputa

Por Redacción

Febrero 19, 2026 03:00 a.m.
Operativo de PDI deja un choque y cuatro detenidos

Un fuerte operativo de la Policía de Investigación (PDI) de la Fiscalía General del Estado se registró la mañana de este miércoles sobre la avenida Adolfo López Mateos, casi en el cruce con Valentín Amador, donde varias personas fueron aseguradas.

El despliegue generó una importante movilización de agentes en la zona, lo que llamó la atención de vecinos y automovilistas que transitaban por el lugar.

De manera preliminar se habla de varios detenidos; sin embargo, hasta el momento las autoridades no han informado el delito por el que se les señala ni mayores detalles sobre la intervención.

Durante las maniobras del operativo se reportó un percance vehicular en las inmediaciones, presuntamente relacionado con la movilización policiaca. No se ha precisado si hubo personas lesionadas a consecuencia del choque.

En el sitio permanecieron agentes de la PDI, mientras autoridades exhortaron a la ciudadanía a atender las indicaciones y extremar precauciones al circular por la zona.

Los detenidos identificados como Brayan „N", José „N", Alexis „N" y Héctor „N",  fueron puestos a disposición de la Fiscalía potosina, donde se dará seguimiento a las carpetas de investigación correspondientes y, en su momento, serán conducidos ante un Juez de control para que se determine su situación jurídica por los daños durante el aseguramiento y lo que les resulte.

