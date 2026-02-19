DEMOLICIÓN

No es que antes fuera una caja de límpido cristal, pero queda la sensación de que en esta última semana el proceso sucesorio se volvió más confuso, errático y hasta amenazante.

Todo comienza el miércoles 11 cuando Manuel El Güero Velasco destapa a la senadora Ruth González en términos de que ser o no candidata es decisión únicamente suya, porque las encuestas del PVEM le dan una ventaja muy amplia. La esposa del gobernador no se enganchó del todo, pero tampoco se deslindó. Menos de 24 horas después, en la Mañanera del jueves, la presidenta Sheinbaum refrenda su oposición al nepotismo, recuerda que por estatutos Morena no puede postular ni acompañar candidaturas con esa característica y más concretamente les pide a los y las interesadas "que se esperen seis años".

La reacción local, ese mismo día, es uno de los primeros elementos de confusión. El gobernador Gallardo Cardona sale al llano para decir que en realidad su amigo El Güero Velasco quiso decir otra cosa (que en San Luis el Verde gana con cualquier candidato), y en un evidente afán de quitarle de encima a doña Ruth los reflectores que comenzaban a quemarla se saca de la manga dos dizque posibles candidatos, que ni son nuevos ni causaron entusiasmo alguno: Lupe y Nachito. La opinión pública y la opinión publicada simplemente los ignoraron. Nadie los tomó en serio.

Quizá un enfoque más realista y acertado sobre una circunstancia similar, referida a otro estado, es el adoptado el viernes 13 por el astuto presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal, quien hizo público lo que le dijo a su hermano menor que insiste en ser candidato a gobernador de Zacatecas, para suceder al otro hermano, David: "Hermanito, estás viendo la tormenta y no te hincas". En lenguaje muy coloquial, el mensaje es claro.

Pero el episodio potosino sube de nivel, hasta parecer amenazante para algunos de sus protagonistas, cuando un par de días más tarde, el domingo 15, el prestigiado diario El País, dedica un amplio espacio a un tema donde como no queriendo se exhibe un grave conflicto de intereses del secretario general de gobierno potosino, J. Guadalupe Torres Sánchez, quien había sido destapado tres días antes por su jefe como posible candidato del gallardismo verde.

En una muy apretada síntesis, la extensa nota de El País da cuenta de una supuesta violación sufrida, en un conocido hotel del poniente de esta capital, por una joven sonámbula. El presunto responsable, miembro de una familia chihuahuense muy rica, fue detenido, pero horas más tarde fue liberado. La funcionaria de la Fiscalía General del Estado que tomó la decisión de liberarlo, argumentó que los policías que lo aprehendieron tardaron varias horas en ponerlo a disposición del Ministerio Público, lo cual volvía ilegal su captura. Poco tiempo después, la propia FGE decretó el No Ejercicio de la Acción Penal y cerró el caso. El País llama la atención sobre un hecho denunciado por la familia de la ofendida: la defensa del acusado corrió a cargo de abogados del despacho TORSA, propiedad del Secretario J. Guadalupe Torres Sánchez, cuya esposa además es la principal Vicefiscal de la FGE, y una hermana suya (de JGTS) es magistrada del Supremo Tribunal de Justicia.

En referencia a Torres Sánchez, El País no dice nada nuevo para los potosinos. Pero si aquí ya hemos normalizado tanto descaro en el tráfico de influencias y colusión de intereses, en otras latitudes es un verdadero escándalo, que funciona como instantánea que muestra la contextura ética de la administración gallardista. Y todo, tres días después de que Lupe fuera ungido precandidato gubernamental de una probable alianza Morena-Verde-PT. Sospechosa coincidencia.

Pero esto se pone peor. Ayer miércoles, el periódico Reforma retoma también con amplitud el trabajo de El País, poniendo el acento en la participación del despacho jurídico del secretario general de Gobierno e insistiendo en la gravedad del conflicto

de intereses.

Y peor aún: el mismo domingo pasado que apareció el reportaje del Diario español, el influyente portal Sin embargo.mx, con acceso a los círculos más altos de la 4T, publicó un trabajo de investigación igualmente amplio. Es un recuento de todos los actos de corrupción en que se han visto involucrados a lo largo de los años los principales líderes del Partido Verde Ecologista de México.

Por ahí desfilan, con sus respectivas imputaciones y escándalos -en ese orden- Jorge Emilio González Martínez, el Niño Verde; Manuel El Güero Velasco, Ricardo Gallardo Cardona, Arturo Escobar y varios más de los jerarcas históricos y recientes del PVEM.

Por si no fuera suficiente, el lunes se subieron a redes varios videos de corte informativo, en los que hacen garras a RGC y a la señora Ruth. En el caso de él, se actualiza todo su historial desde alcalde de Soledad hasta las denuncias de la UIF que se archivaron en la FGR y su paso por el penal federal de Ocampo. Incluyen denuncias mediáticas más recientes por sus viajes a visitar criaderos de caballos en Medio Oriente y gastos caprichosos como los de la Arena Potosí. A la senadora la exhiben por repetir ciertos estribillos declarativos.

¿Ante qué estamos? ¿Qué estamos presenciando? El recuento de los hechos aquí narrados -y algunos otros de menor calibre que ya recuperaremos- ocurridos todos en el lapso de una semana, hacen racionalmente imposible asumir que se trate de coincidencias. Yo me quedo con la impresión de que estamos frente a un proceso de demolición política, que se endurecerá o ablandará tanto como sea necesario, según el comportamiento de sus destinatarios. Que no son otros que Gallardo Cardona y Esposa. De seguir y agravarse los desencuentros, nos dicen de buena fuente que ya hay misiles apuntando a otros integrantes de la familia.

Ahora es conveniente detenernos un poco en el evento detonador de toda esta aciaga jornada para el gallardismo: el destape de doña Ruth por parte de El Güero. En un primer momento, pareció un acto de frivolidad, una especie de broma entre amigos, por muy senadores que sean ambos; parecía algo sin mayor trascendencia, excepto quizá darle una ayudadita en el mundo verde a la señora Ruth.

Esa impresión duró poco. Rápidamente surgieron elementos para poder considerarlo un evento planeado, coreografiado incluso. Esta percepción no es exceso de imaginación. Se tuvo en consideración el color verde de la blusa de la senadora, la presencia en torno a su escaño de numerosos periodistas con sus camarógrafos y fotógrafos. Nado sincronizado, pues.

Robustecida esta segunda posibilidad, en buena medida porque conocedores cercanos de Velasco señalaron que puede ser de carácter ligero y algo bromista, pero de ninguna manera tan tonto como para meterse en un berenjenal de esa naturaleza sin ninguna ganancia política. No pasó desapercibido el hecho de que inmediatamente después de su jocoso momento con doña Ruth y los medios, El Güero salió apresurado porque tenía cita en Gobernación para seguir negociando la reforma electoral.

En un terreno más razonable, más coherente, hemos recogido dos interpretaciones. La primera, en relación con el párrafo anterior, que la verdadera intención del exgobernador chiapaneco fue subir a la mesa de negociación de la reforma electoral el tema de la gubernatura potosina. ¿Con qué propósito? Quizá para algo así como decir, "de acuerdo, aceptamos la reducción de cierto número de diputados plurinominales, pero vamos juntos a la elección de gobernante en San Luis, poniendo nosotros el candidato(a) sin reticencias de Morena". Si eso ocurrió, lo sabremos pronto.

La segunda, según otros interiorizados en el tema, el lance del miércoles 11 en el Senado fue meditado e intencionado por parte de Velasco, como una forma de provocar una actualización de la postura presidencial acerca del nepotismo, como en efecto ocurrió, y de esa manera poder decirle a su amigo Gallardo Cardona algo así como "¡Ya viste!, no hay manera de que transite la candidatura de tu esposa". Lo mismo que Monreal le dijo a su hermanito, solo que más sofisticado.

Sea una cosa u otra, las definiciones ya no tardan mucho. Estos días quedará listo el proyecto final de la reforma electoral y en pocas semanas sabremos si va al Pleno tal como lo envíe la jefa del Ejecutivo, si se le hacen modificaciones pactadas o si se rechaza de plano. Entonces quedará claro qué papel jugó el Verde en el proceso.

COMPRIMIDOS

Comienza a abrirse la posibilidad de que en un futuro no muy remoto -cosa de semanas- varios miles de jóvenes universitarios, de ésta y las cinco principales ciudades del estado, salgan a las calles a botear (eufemismo de salir a pedir limosna), en busca de apoyo popular para que su casa de estudios, la UASLP, no cierre sus puertas y los deje a la intemperie. Esto, porque es hora que el gobierno del estado no firma el anexo de ejecución en materia presupuestal. La federación ya firmó, pero según el convenio marco, si el estado no entrega su aportación, la SEP tampoco envía la suya. Sería eso, botear, o bloquear. Y de ser el caso, los sucesos ocurrirían cuando las negociaciones por la candidatura gubernamental estén en su punto álgido. Sería muy improbable que un mandatario con su entidad paralizada o su juventud universitaria pidiendo limosna llegue con mucho poderío político a la mesa de la negociación final.

El columnista Salvador García Soto, generalmente bien informado, publicó ayer miércoles en su columna Serpientes y Escaleras, de El Universal, que en el curso de las próximas semanas varios integrantes del gabinete presidencial dejarán sus cargos. Cita concretamente al director de la Agencia Nacional de Aduanas, Rafael Marín Mollinedo, quien en cosa de días renunciará para irse como delegado de Bienestar a Quintana Roo, paso previo a su nominación como candidato de Morena a la gubernatura. Luego, el propio columnista dice que posteriormente también abandonaría su actual posición la paisana Rosa Icela Rodríguez, secretaria de Gobernación, sin agregar nada más. Que cada quien saque sus cuentas.

De unos cuantos días a la fecha se nota mayor entusiasmo y optimismo en los rumbos potosinos de Morena. Hay buenas razones para decir que al parecer ese fenómeno se debe a dos factores: que en las últimas encuestas propias siguen con una cómoda ventaja en intención de voto sobre todos los demás partidos, y que en su último escaneo en los municipios detectaron más militantes verdes "de a mentiras".

Hasta el próximo jueves.