Director de la OMS revela que un familiar fue asesinado por el ejército de Eritrea

GINEBRA, Suiza (EFE).- El director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), el etíope Tedros Adhanom Ghebreyesus, reveló hoy que uno de sus tíos fue recientemente asesinado en un ataque del ejército eritreo a un pueblo en el que murieron más de medio centenar de personas.



"Por esa razón no he estado en el mejor momento y he estado considerando el cancelar esta conferencia de prensa", destacó Tedros en un encuentro anual con los periodistas acreditados ante las agencias de la ONU en Ginebra, donde repasó la labor de la OMS a lo largo de este año.

Tedros nació en Asmara, la actual capital de Eritrea, cuando la zona era parte de Etiopía, y su familia es originaria de la región del Tigré, actual centro de un conflicto con intervención de los ejércitos de ambos países contra fuerzas secesionistas tigriñas.

El actual director general de la OMS, que fue ministro de Exteriores (2012-16) y de Salud (2005-12) en el Gobierno de Etiopía, ha denunciado repetidamente el asedio contra los civiles en Tigré y el bloqueo total de la ayuda humanitaria en numerosos momentos del conflicto.

Pese a su pasado en el Gobierno etíope, la relación entre éste y Tedros es tensa desde el estallido del conflicto en Tigré, hasta el punto de que el país no apoyó al director general en su reelección este año como máximo responsable de la OMS.

Adís Abeba llegó a acusar a Tedros de interferir en sus asuntos internos y de continuar siendo miembro activo y partidario del Frente Popular de Liberación de Tigré (FPLT), proscrito y considerado grupo terrorista por el Parlamento etíope.