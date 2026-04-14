logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

FERNANDA DEJA LA SOLTERÍA

Fotogalería

FERNANDA DEJA LA SOLTERÍA

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Mundo

Doctor en Florida imputado por muerte en cirugía de esplenectomía

La cirugía laparoscópica provocó la muerte de un paciente de 70 años en Florida.

Por AP

Abril 14, 2026 04:44 p.m.
A
Doctor en Florida imputado por muerte en cirugía de esplenectomía

DEFUNIAK SPRINGS, Florida, EE.UU. (AP) — Un jurado investigador imputó a un médico de Florida por un cargo de homicidio involuntario, tras presuntamente extirparle el hígado a un paciente en lugar del bazo durante una cirugía en 2024.

El fiscal del Primer Circuito Judicial anunció el lunes el cargo de homicidio en segundo grado contra el doctor Thomas Shaknovsky.

Los fiscales indicaron que, durante una cirugía del 21 de agosto de 2024, que estaba programada como una esplenectomía laparoscópica, Shaknovsky extirpó el hígado de la víctima en lugar del bazo. Eso provocó una "pérdida de sangre catastrófica y la muerte del paciente en la mesa de operaciones", escribieron las autoridades en un comunicado de prensa. El paciente era un hombre de 70 años de Muscle Shoals, Alabama.

El jefe de policía del condado Walton, Michael Adkinson, afirmó en un comunicado: "Nuestro deber es seguir los hechos adondequiera que nos lleven, sin temor ni favoritismos".

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


Los registros judiciales disponibles no mencionaban a un abogado de Shaknovsky que pudiera comentar sobre el caso.

Florida suspendió la licencia médica de Shaknovsky después de la cirugía. Los registros muestran que entregó voluntariamente su licencia médica en Alabama después de que los reguladores iniciaron el proceso para revocársela.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Doctor en Florida imputado por muerte en cirugía de esplenectomía
Doctor en Florida imputado por muerte en cirugía de esplenectomía

Doctor en Florida imputado por muerte en cirugía de esplenectomía

SLP

AP

La cirugía laparoscópica provocó la muerte de un paciente de 70 años en Florida.

Admite Milei impacto de inflación en Argentina; promete desaceleración
Admite Milei impacto de inflación en Argentina; promete desaceleración

Admite Milei impacto de inflación en Argentina; promete desaceleración

SLP

AP

El presidente Milei y el ministro Caputo aseguran que la inflación comenzará a desacelerarse a partir de abril.

Líbano e Israel sostienen primeras conversaciones directas en Washington
Líbano e Israel sostienen primeras conversaciones directas en Washington

Líbano e Israel sostienen primeras conversaciones directas en Washington

SLP

AP

Estados Unidos actúa como mediador en un diálogo que podría abrir camino a la paz en la región.

Nombres y apellidos más populares en EEUU revelados por Oficina del Censo
Nombres y apellidos más populares en EEUU revelados por Oficina del Censo

Nombres y apellidos más populares en EEUU revelados por Oficina del Censo

SLP

AP

El censo 2020 confirma que Smith, Johnson y Williams siguen siendo los apellidos más frecuentes en Estados Unidos.