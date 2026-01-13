Donald Trump analiza represión en Irán

WASHINGTON (AP) — El presidente Donald Trump y su equipo de seguridad nacional discutían el martes sobre los próximos pasos a seguir con relación a Irán mientras buscaba tener mayor precisión sobre el número de ciudadanos iraníes que han sido asesinados y arrestados en las últimas dos semanas de la más reciente ola de protestas en la nación islámica.

Trump dijo que cree que el número de muertos es "significativo" y que su gobierno "actuaría en consecuencia". Añadió que cree que las autoridades iraníes se estaban"comportando muy mal".

Pero el presidente dijo que aún no ha recibido una confirmación sobre el número de iraníes que han perdido la vida desde el inicio de las protestas a finales del mes pasado, diciendo que ha escuchado "cinco conjuntos de cifras distintos".

Desde que comenzaron las protestas el 28 de diciembre, 16.700 personas han sido arrestadas y más de 2.000 han sido asesinadas, la mayoría de ellos manifestantes, indicó la Agencia de Noticias de Activistas de Derechos Humanos. La información del organismo depende en una red de activistas dentro de Irán que confirma todos los decesos reportados.

"El mensaje es que tienen que mostrar humanidad", declaró Trump sobre el gobierno iraní. "Tienen un gran problema. Y espero que no vayan a matar gente".

Los comentarios se produjeron después de que Trump anunció horas antes que estaba dejando de lado cualquier posibilidad de conversar con funcionarios iraníes en medio de una represión de protestas, diciéndole a los ciudadanos iraníes que "la ayuda está en camino".

Trump no ofreció detalles sobre en qué consistiría la ayuda, pero sus comentarios se producen apenas dos días después de que aseguró que Irán quiere negociar con Washington tras su amenaza de atacar a la República Islámica.

Sin embargo, Trump pareció dar un giro drástico respecto a su disposición a dialogar con el gobierno iraní.

"Iraníes patriotas, ¡sigan protestando y tomen el control de sus instituciones si es posible!", dijo Trump en un discurso el martes en una fábrica automotriz en Michigan. "Guarden los nombres de los asesinos y abusadores que los maltratan. Están siendo muy maltratados".

Embajador iraní responde a Trump

En una carta dirigida a funcionarios de la ONU, el principal enviado de Irán ante Naciones Unidas, el embajador Amir Saeid Iravani, denunció los más recientes comentarios de Trump como "retórica intervencionista".

"Esta declaración imprudente alienta explícitamente la desestabilización política, incita e invita a la violencia y amenaza la soberanía, la integridad territorial y la seguridad nacional de la República Islámica de Irán", escribió Iravani.

Los medios estatales iraníes han transmitido al menos 97 confesiones de manifestantes, muchos de los cuales han expresado remordimiento por sus acciones, según un grupo de derechos que está rastreando los videos.

Irán afirma que estas confesiones, que a menudo incluyen referencias a Israel o Estados Unidos, son prueba de complots extranjeros que desataron las protestas. Los activistas señalan que son confesiones coaccionadas, un añejo elemento de la televisión estatal de línea dura de Irán, el único medio de difusión en el país. Y estos videos están llegando a un ritmo sin precedentes.

En un intercambio con reporteros durante la visita a la fábrica, no fue claro cuando se le preguntó el tipo de ayuda que brindaría.

"Van a tener que averiguarlo", afirmó.

Trump ha amenazado repetidamente a Teherán con acciones militares si su gobierno descubre que la República Islámica está usando fuerza letal contra manifestantes. Trump dijo el domingo a los periodistas que creía que Irán está "empezando a cruzar" esa línea, por lo que él y su equipo de seguridad nacional sopesan "opciones muy fuertes" aunque también dijo que los iraníes han hecho esfuerzos de acercamiento.

Y el lunes, el equipo del presidente ofreció una esperanza cautelosa de una solución diplomática.

Trump dijo más tarde el lunes que impondría aranceles del 25% a los países que hagan negocios con Teherán "con efecto inmediato", pero la Casa Blanca no ha proporcionado detalles sobre esa medida. China, los Emiratos Árabes Unidos, Turquía, Brasil y Rusia están entre las economías que hacen negocios con Teherán.

Gobierno sopesa opciones

El vicepresidente JD Vance, el secretario de Estado Marco Rubio y funcionarios clave del Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca comenzaron a reunirse el viernes para desarrollar opciones para Trump, que van desde un enfoque diplomático hasta ataques militares.

"No queremos ver gente asesinada y queremos ver un poco de libertad para estas personas", declaró Trump. "Estas personas han estado viviendo un infierno durante mucho tiempo".

Irán, a través del presidente del parlamento, ha advertido que el ejército estadounidense e Israel serían "objetivos legítimos" si Washington usa la fuerza para proteger a los manifestantes.

Trump no se dejó intimidar por las amenazas iraníes.

"Irán dijo eso la última vez que los ataqué", dijo Trump, refiriéndose a las amenazas del gobierno antes de los ataques militares de junio sobre instalaciones nucleares clave de Irán. "Mejor que se comporten".

Más de 600 protestas han tenido lugar en las 31 provincias de Irán, informó el martes la Agencia de Noticias de Activistas de Derechos Humanos. El grupo activista sostuvo que 1.850 de los muertos eran manifestantes y 135 estaban afiliados al gobierno. Dijo que más de 16.700 personas habían sido detenidas.

Entender la magnitud de las protestas ha sido difícil. Los medios estatales iraníes han proporcionado poca información. Videos en línea ofrecen sólo breves y temblorosos vistazos de personas en las calles o el sonido de disparos.

El impulso de Trump sobre el gobierno iraní para poner fin a la represión se produce mientras él está lidiando con una serie de otras emergencias de política exterior en todo el mundo.

Ha pasado poco más de una semana desde que el ejército de Estados Unidos lanzó una exitosa operación para arrestar a Nicolás Maduro en Venezuela y sacarlo del poder. Washington mantiene una presencia particularmente grande de tropas en el mar Caribe.

Trump también está enfocado en tratar de llevar a Israel y Hamás a la segunda fase de un acuerdo de paz en Gaza y negociar un acuerdo entre Rusia y Ucrania para poner fin a la guerra de casi cuatro años.

Pero quienes instan a Trump a tomar medidas enérgicas contra Irán dicen que este momento ofrece una oportunidad para disminuir aún más el gobierno teocrático que ha gobernado el país desde la revolución islámica en 1979.

Las manifestaciones son las más grandes que Irán ha visto en años, protestas impulsadas por el colapso de la moneda iraní que se han transformado en una prueba más grande del gobierno represivo del líder supremo, el ayatolá Alí Jamenei.