logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

UNA ODA AL INVIERNO

Fotogalería

UNA ODA AL INVIERNO

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Mundo

Donald Trump anuncia cierre del Centro Kennedy de Washington

Tras el anuncio de Trump, el Centro Kennedy enfrenta cancelaciones significativas en su programación.

Por AP

Febrero 01, 2026 07:13 p.m.
A
Donald Trump anuncia cierre del Centro Kennedy de Washington

WASHINGTON (AP) — El presidente Donald Trump dijo que el centro de artes escénicas Centro Kennedy de Washington cerrará durante dos años a partir de julio para realizar obras de construcción.

El anuncio de Trump en redes sociales el domingo por la noche sigue a una ola de cancelaciones desde que Trump destituyó a la anterior dirección y añadió su nombre al edificio.

Trump anunció su plan días después del estreno de "Melania", un documental sobre la primera dama que se mostró en el histórico recinto. La propuesta, dijo, está sujeta a la aprobación de la junta del Centro Kennedy, que fue renovada con aliados elegidos al gusto del mandatario.

"Esta importante decisión, basada en la opinión de muchos Expertos Altamente Respetados, transformará un Centro cansado, roto y deteriorado, que ha estado en malas condiciones, tanto financiera como estructuralmente durante muchos años, en un Bastión de Clase Mundial de las Artes, la Música y el Entretenimiento", escribió Trump en su publicación.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


Importantes grupos de artes escénicas han cancelado sus presentaciones en el centro desde el cambio en sus directivos, uno de los más recientes, es el compositor Philip Glass, quien anunció su decisión de retirar su Sinfonía No. 15 "Lincoln" porque dijo que los valores del centro hoy están en "conflicto directo" con el mensaje de la pieza.

A principios de este mes, la Ópera Nacional de Washington anunció que trasladará sus presentaciones fuera del Centro Kennedy en otra salida notoria tras la toma de control de Trump del principal recinto de artes escénicas de la capital de Estados Unidos.

Un portavoz del Centro Kennedy no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios enviada por correo electrónico.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Donald Trump anuncia cierre del Centro Kennedy de Washington
Donald Trump anuncia cierre del Centro Kennedy de Washington

Donald Trump anuncia cierre del Centro Kennedy de Washington

SLP

AP

Tras el anuncio de Trump, el Centro Kennedy enfrenta cancelaciones significativas en su programación.

Departamento de Justicia de EE.UU. da por concluida revisión del caso Jeffrey Epstein
Departamento de Justicia de EE.UU. da por concluida revisión del caso Jeffrey Epstein

Departamento de Justicia de EE.UU. da por concluida revisión del caso Jeffrey Epstein

SLP

EFE

Epstein se declaró culpable en 2008 por cargos de tráfico sexual. Detalles sobre la investigación y las demandas de las víctimas.

Aliados europeos y Canadá invierten en Ucrania ante crisis en la OTAN por Groenlandia
Aliados europeos y Canadá invierten en Ucrania ante crisis en la OTAN por Groenlandia

Aliados europeos y Canadá invierten en Ucrania ante crisis en la OTAN por Groenlandia

SLP

AP

La OTAN enfrenta una crisis de credibilidad debido a las tensiones por Groenlandia y los comentarios de Trump.

Muere ciudadano suizo en hospital de Zúrich por incendio en bar de los Alpes suizos
Muere ciudadano suizo en hospital de Zúrich por incendio en bar de los Alpes suizos

Muere ciudadano suizo en hospital de Zúrich por incendio en bar de los Alpes suizos

SLP

AP

Las heridas sufridas en el incendio en un bar de los Alpes suizos cobran una nueva víctima en Zúrich.