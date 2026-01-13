Donald Trump desafía a Wall Street con nuevas políticas

NUEVA YORK (AP) — Hasta esta semana, Wall Street se ha beneficiado generalmente de las políticas de la administración Trump y ha apoyado al presidente. Esa relación se ha agriado repentinamente.

El presidente Donald Trump firmó su "Hermosa Ley" en julio, lo que impulsó otra ronda significativa de recortes de impuestos y también redujo el presupuesto de la Oficina de Protección Financiera del Consumidor, a veces el némesis de la industria bancaria, en casi la mitad. Los reguladores bancarios también han estado impulsando una agenda de desregulación que ha complacido tanto los bancos como las grandes corporaciones.

Pero ahora el mandatario ha propuesto un límite del 10% durante un año en la tasa de interés de las tarjetas de crédito, un negocio lucrativo para muchas instituciones financieras, y su Departamento de Justicia ha iniciado una investigación sobre el presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, que muchos dicen amenaza a la institución que se supone debe establecer las tasas de interés libre de interferencia política.

Los ejecutivos bancarios advirtieron a la Casa Blanca el martes que las acciones de Trump harán más daño que bien a la economía estadounidense.

El director ejecutivo de BNY, Robin Vince, dijo a los periodistas que atacar la independencia de la Fed "no parece, para nosotros, estar logrando los objetivos principales de la administración para cosas como la lucha contra la inflación, reducir el costo de los préstamos, reducir el costo de las hipotecas, reducir el costo de la vida diaria para los estadounidenses".

"No debemos vulnerar los cimientos del mercado de bonos y ni hacer algo que eleve las tasas de interés simplemente porque de alguna manera hay falta de confianza en la independencia de la Fed", agregó Vince.

La independencia de la Reserva Federal es sacrosanta entre los grandes bancos. Aunque los bancos pueden haber querido que Powell y otros responsables de la política de la Fed alteraran las tasas de interés de una manera u otra más rápidamente, generalmente han entendido por qué Powell ha hecho lo que ha hecho.

"No estoy de acuerdo con todo lo que ha hecho la Fed, pero le tengo un enorme respeto a Jay Powell el hombre", dijo el martes a los periodistas el CEO de JPMorgan Chase, Jamie Dimon.

Junto con los ataques a la Fed, el presidente Trump está atacando a la industria de las tarjetas de crédito. Con la inflación perfilándose como un tema clave en las elecciones de mitad de período de este año, Trump quiere reducir los costos para los consumidores y dice que quiere un límite del 10% en las tasas de interés de las tarjetas de crédito para el 20 de enero. No está claro si piensa lograrlo intimidando a la industria de las tarjetas de crédito para que simplemente limite las tasas de interés voluntariamente, o a través de algún tipo de acción ejecutiva.

La tasa de interés promedio en las tarjetas de crédito está entre el 19,65% y el 21,5%, según la Reserva Federal y otras fuentes de seguimiento de la industria. Un límite del 10% probablemente costaría a los bancos aproximadamente 100.000 millones de dólares en ingresos perdidos por año, encontraron investigadores de la Universidad de Vanderbilt. Las acciones de compañías de tarjetas de crédito como American Express, JPMorgan, Citigroup, Capital One y otras cayeron bruscamente el lunes mientras los inversores se preocupaban por el posible impacto en las ganancias que estos bancos podrían enfrentar si se implementara un límite en las tasas de interés.

En una llamada con periodistas, el director financiero de JPMorgan, Jeffrey Barnum, indicó que la industria estaba dispuesta a luchar con todos los recursos a su disposición para impedir que la administración Trump imponga esos límites.

"Creemos que acciones como esta tendrán la consecuencia exactamente opuesta a lo que la administración quiere en términos de ayudar a los consumidores", declaró Barnum. "En lugar de bajar el precio del crédito, simplemente reducirá la oferta de crédito, y eso será malo para todos: consumidores, la economía en general, y sí, para nosotros también".

Trump pareció redoblar sus ataques a ese sector durante la noche. En una publicación en su plataforma de redes sociales Truth Social, dijo que apoyaba un proyecto de ley presentado por el senador republicano Roger Marshall que probablemente reduciría los ingresos que los bancos obtienen de los comerciantes cada vez que aceptan una tarjeta de crédito en el punto de venta.

"Todos deberían apoyar el gran proyecto de ley del senador republicano Roger Marshall, la Ley de Competencia de Tarjetas de Crédito, para detener el descontrolado robo de tarifas de tarjetas de crédito", escribió Trump.

Los comentarios de Wall Street llegan mientras los principales bancos informan sus resultados trimestrales. JPMorgan, el banco de consumo e inversión más grande del país, y The Bank of New York Mellon Corp., uno de los bancos custodios más grandes del mundo, ambos informaron sus resultados el martes, con Citigroup, Bank of America, Wells Fargo y otros por informar más tarde esta semana.