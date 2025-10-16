Donald Trump intensifica su enfoque en la ley y el orden

WASHINGTON (AP) — El presidente Donald Trump estaba hablando en el Jardín de Rosas sobre sus esfuerzos para sofocar la violencia en la capital de la nación cuando, como si fuera una señal, sus palabras fueron ahogadas por el sonido de sirenas de vehículos que pasaban.

"Escuchen la belleza de ese sonido", declaró Trump, sonriendo. "No son sirenas políticamente correctas".

En un evento que de otro modo era solemne para otorgar póstumamente la Medalla Presidencial de la Libertad al activista derechista Charlie Kirk, el momento encapsuló cómo el impulso de Trump por el orden y la ley a toda costa se ha convertido en un pilar de su segundo mandato.

Ha desplegado tropas en ciudades con mayoría demócrata y ha dirigido a funcionarios federales, a menudo con sus rostros cubiertos por máscaras, para detener a personas que viven ilegalmente en el país. Ha sugerido que las áreas urbanas podrían convertirse en "campos de entrenamiento" militar y ha jugado con la idea de invocar la Ley de Insurrección para que los oponentes políticos no puedan usar los tribunales para frustrar sus planes.

Ahora, asentado en su segundo mandato, Trump ha adoptado el tipo de enfoque duro contra el crimen que siempre ha defendido en sus campañas, pero que no pudo lograr debido a funcionarios que frenaban sus instintos más extremos durante sus primeros cuatro años en el cargo. En el proceso, su administración republicana a veces ha pisoteado las normas y los críticos dicen que Trump ha politizado al Departamento de Justicia, usándolo para perseguir a sus oponentes políticos.

El miércoles, destacó los resultados de una ofensiva llamada "Operación Calor de Verano". Flanqueado por el director del FBI, Kash Patel, y la secretaria de Justicia Pam Bondi en la Oficina Oval, Trump indicó que el FBI realizó más de 8.000 arrestos.

Señaló que había hablado sobre el crimen durante su campaña el año pasado, pero nunca esperó que fuera un enfoque tan importante en su segundo mandato.

"Ahora es como una pasión para mí", dijo, y sus acciones "están muy, muy por encima" de lo que había prometido y "apenas estamos comenzando".

Es, en algunos aspectos, la plena realización de la mentalidad que Trump ha tenido desde sus primeros días como magnate inmobiliario en los días difíciles de Nueva York en los años 70 y 80, cuando el crimen era rampante y los residentes clamaban por medidas drásticas.

Los esfuerzos de Trump han encontrado resistencia de los líderes locales. Sus planes para enviar soldados a Chicago y Portland, Oregon, han sido frustrados por desafíos legales. Ha dicho que confía en que ganará en apelación, pero no ha descartado usar la Ley de Insurrección como una solución alternativa, si es necesario.

Pero en otros lugares, sus movimientos han alterado dramáticamente la vida cotidiana. A principios de este año, tomó el control de la Guardia Nacional de California en respuesta a las protestas contra las redadas de inmigración en Los Ángeles y envió a la Guardia Nacional a Washington, D.C., y Memphis, Tennessee.

Trump también ha reflexionado sobre tomar medidas similares en Baltimore, Nueva Orleans y Nueva York y ha amenazado a Boston, sugiriendo que el Mundial del próximo año en Foxborough podría ser trasladado si no se intensifican las acciones policiales.

"Recuperemos a nuestra policía"

La disposición de Trump para adoptar la línea más dura posible contra los sospechosos de crímenes —culpables o no— salió a la luz pública hace más de 30 años. Avivó las tensiones raciales al pedir la ejecución de los Cinco de Central Park, un grupo de adolescentes negros e hispanos condenados erróneamente por violación en 1989.

Trump publicó anuncios de página completa en periódicos bajo los titulares: "Recuperemos la pena de muerte. ¡Recuperemos a nuestra policía!" Esas condenas fueron anuladas en 2002, después de que la evidencia vinculara a un violador en serie con el crimen. Hoy, el caso es recordado por los activistas como evidencia de un sistema de justicia penal prejuiciado contra los acusados de color.

"Ese es el mismo espíritu que está en acción ahora", sostuvo el reverendo J. Lawrence Turner de la Iglesia Cristiana Mississippi Boulevard en Memphis. Añadió dijo que Trump había "demonizado" y "apuntado" a Memphis, que es 62% afroamericano y tiene un alcalde y un líder del condado negros.

Trump "parece estar empeñado en vernos de la misma manera que ha visto a otras personas de color durante su primer mandato, y posiblemente, diría, durante toda su vida pública", aseguró Turner. "Tenemos a este presidente desatado en este segundo mandato".

Cubrió el mismo terreno en su primer mandato

Trump cubrió parte del mismo terreno político en su primer mandato durante las protestas por el racismo y la brutalidad policial provocadas por el asesinato de George Floyd en 2020, cuando envió tropas a las calles de Washington y Portland. Pero sus asesores en ese momento se opusieron firmemente a muchas de sus llamadas para desplegar más ampliamente al ejército para combatir los disturbios.

El exsecretario de defensa de Trump, Mark Esper, dijo luego a "60 Minutes" de CBS que Trump había preguntado durante las protestas si la Guardia Nacional podría ser más dura con los manifestantes. "'¿No podemos simplemente dispararles? Solo dispárales en las piernas, o algo así'", dijo Trump según Esper.

Sin embargo, un logro bipartidista característico de Trump en su primer mandato fue una medida de reforma de la justicia penal de 2018 destinada a reducir las poblaciones de prisiones federales y abordar las disparidades en las sentencias, después de la presión de activistas como Kim Kardashian.

Trump fue atacado desde la derecha por esa política, sin embargo, durante las primarias republicanas de 2024 y rara vez habló sobre la reforma de justicia penal mientras hacía campaña. En cambio, recibió aplausos con llamados a la pena de muerte para los traficantes de drogas y aquellos que matan a policías, y arremetió contra la fianza sin efectivo y otras medidas destinadas a revertir el sesgo racial en el sistema de justicia.

"Vamos a salvar todas nuestras ciudades"

Trump ahora ve ser duro con el crimen como un tema político ganador que solo se fortalece cuanto más lo impulsa.

"Vamos a salvar todas nuestras ciudades, y vamos a hacerlas esencialmente libres de crimen", declaró el miércoles.

El cambio también refleja a un Trump que ya no está limitado por ministros, generales y otros que veían su deber como frenar sus impulsos más extremos y han sido reemplazados hace tiempo por leales.

"Esta vez, tiene personas a su alrededor que no solo apoyan lo que está haciendo, lo están alentando", expresó Patrick G. Eddington, investigador principal del Instituto Cato, de tendencia libertaria. "Es completamente aterrador que cualquiera de estas cosas esté sucediendo".

Como tema político, el enfoque duro contra el crimen de Trump tiene beneficios para su partido de cara a las elecciones de mitad de período del próximo año. Una encuesta reciente del Centro de Investigación de Asuntos Públicos de The Associated Press-NORC encontró que el enfoque duro contra el crimen ha surgido como uno de sus mejores temas, en medio de frustraciones por su manejo de la economía y la inmigración.

La gran mayoría de los estadounidenses, el 81%, ve el crimen como un "problema importante" en las grandes ciudades, incluso cuando las estadísticas muestran que el crimen violento ha disminuido en todo el país tras un aumento durante la era de la pandemia de coronavirus.

"Haciendo a todos los estadounidenses más seguros"

La Casa Blanca rechaza las sugerencias de que la ofensiva de Trump contra el crimen tenga algo que ver con la raza. Dice que la Guardia Nacional se está utilizando en diferentes ciudades por diferentes razones.

Lo sucedido en Washington es algo que líderes estatales republicanos en Tennessee pidieron que se replicara en Memphis, argumenta. En Portland y Chicago, como en Los Ángeles anteriormente, el objetivo es la protección de las autoridades federales que trabajan en detenciones de inmigrantes.

"Las acciones audaces del presidente en ciudades de todo el país están haciendo a todos los estadounidenses más seguros", indicó la portavoz de la Casa Blanca, Abigail Jackson, describiendo las acciones de Trump como el cumplimiento de una promesa de campaña.

Aún así, desplegar tropas en ciudades le da a Trump la oportunidad de pintar a los oponentes demócratas como blandos con el crimen mientras exagera —a menudo en términos apocalípticos— cuán grave es realmente el problema. Luego exagera los resultados que obtienen sus ofensivas.

Pasó semanas sugiriendo que Portland está "en llamas" y declaró, sobre Washington: "Cuando llegué aquí, este lugar era un infierno en llamas". Trump ahora sugiere que el crimen en Washington ha caído a cero, lo cual tampoco es cierto.

Maya Wiley, presidenta y directora ejecutiva de la Conferencia de Liderazgo sobre Derechos Civiles y Humanos, señaló que los esfuerzos de la administración son una extensión de la marca de Trump, que describió como "usar la raza abiertamente para impulsar la división, consolidar una base y usar eso para usurpar un poder que un presidente no tiene, o no debería considerarse que tiene".

De hecho, Trump ahora habla rutinariamente de los criminales como personas sin redención.

"Están enfermos", sostuvo recientemente, "y los estamos sacando".