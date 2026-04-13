WASHINGTON, EU., abril 13 (ANSA/EL UNIVERSAL).-

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, el primer pontífice estadounidense en la historia de la Iglesia católica. Este ataque sin precedentes marca una brecha inimaginable entre la Casa Blanca y el Vaticano.En una larga y mordaz publicación en, mientras aún viajaba en el Air Force One de regreso de Florida, el presidente estadounidenseXIII de "débil en el frente criminal y pésimo en política exterior". "Habla del miedo a la administración Trump, pero no menciona el miedo que sintió la Iglesia Católica, y todas las demás organizaciones cristianas, durante la, cuando sacerdotes, ministros y cualquier otra persona fueron arrestados por celebrar servicios religiosos", insistió el magnate, refiriéndose a las recientes declaraciones del pontífice condenando la guerra durante una vigilia de oración especial en la Basílica de San Pedro, al mismo tiempo que Estados Unidos e Irán mantenían fallidas conversaciones de paz en Pakistán."Prefiero mucho más a su hermanoporque es. Lo tiene todo resuelto", insistió Trump, acusando alde "considerar aceptable que Irán posea"."No quiero unque considere terrible que Estados Unidos atacara a Venezuela, un país que enviaba enormes cantidades de drogas a Estados Unidos y, peor aún, vaciaba sus cárceles y enviaba asesinos, narcotraficantes y criminales violentos a nuestro país", continuó el magnate. "Y no quiero unque critique al presidente de Estados Unidos porque estoy haciendo exactamente lo que me propusieron, con una victoria aplastante:a mínimos históricos y crear el mejor mercado de valores de la historia", acotó.El presidente estadounidense incluso se atribuyó el mérito de la elección decomo pontífice: "debería estarme agradecido porque, como todos saben, su nominación fue una sorpresa desconcertante. No figuraba en ninguna lista de papables y fue elegido por la Iglesia únicamente por ser estadounidense; de; hecho, se creía que esta era la mejor manera de gestionar la relación con el presidente Donald J. Trump. Si yo no estuviera en la Casa Blanca,no estaría en el Vaticano"."Lamentablemente —continuó Trump—, la, demasiado débil en los frentes del crimen y las, no me agrada en absoluto. Tampoco me gusta que se reúna con simpatizantes de Obama como, un fracasado de la, uno de los que hubieran querido ver arrestados a fieles y miembros del clero".debería asumir su papel como, usar el, dejar de congraciarse con laradical y centrarse en ser un gran, en lugar de un político. Este comportamiento le está causando un grave daño y, lo que es más importante, estáCatólica!", concluyó Trump.