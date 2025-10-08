logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

CELEBRAN 35 AÑOS DE PROFESIONISTAS

Fotogalería

CELEBRAN 35 AÑOS DE PROFESIONISTAS

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Mundo

Donald Trump reivindica merecer Premio Nobel de la Paz por fin de guerras

Trump afirma haber puesto fin a siete guerras y aspira al Nobel de la Paz. ¿Será reconocido?

Por EFE

Octubre 08, 2025 07:30 p.m.
A
Donald Trump reivindica merecer Premio Nobel de la Paz por fin de guerras

Washington, 8 oct (EFE).- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, volvió a reivindicar este miércoles que merece el Premio Nobel de la Paz por haber puesto fin, según afirmó, a siete guerras, aunque se mostró escéptico sobre la posibilidad de recibirlo y sugirió que el comité podría buscar un pretexto para no concedérselo.

"No creo que nadie en la historia haya resuelto tantas (guerras), pero quizá encuentren una excusa para no dármelo", dijo Trump al ser preguntado por la prensa si espera obtener el galardón, cuyo ganador se anunciará este viernes.

El mandatario aseguró que, durante los meses que lleva de su segundo mandato, ha resuelto siete conflictos, y sostuvo que la guerra en Gaza podría ser la octava gracias a su plan de paz. Añadió además que confía en poder resolver la guerra de Ucrania.

"Resolvimos siete guerras. Estamos cerca de resolver una octava, y creo que terminaremos resolviendo la situación con Rusia", declaró Trump, quien afirmó que "muchos países" lo han nominado para el Nobel.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Trump suele afirmar que ha puesto fin a siete conflictos internacionales: Camboya-Tailandia, Kosovo-Serbia, República Democrática del Congo-Ruanda, Pakistán-India, Israel-Irán, Egipto-Etiopía y Armenia-Azerbaiyán.

Sin embargo, expertos señalan que no ha promovido ningún tratado formal de paz y que, en varios de esos conflictos, solo se alcanzaron treguas frágiles.

Las autoridades de países como Israel, Pakistán, Camboya, Armenia o Azerbaiyán han nominado o expresado su respaldo a que el republicano obtenga el galardón.

Trump nunca ha escondido su anhelo de recibir el Nobel de la Paz, especialmente desde que lo recibió en 2009 el expresidente Barack Obama, su gran rival político.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Donald Trump reivindica merecer Premio Nobel de la Paz por fin de guerras
Donald Trump reivindica merecer Premio Nobel de la Paz por fin de guerras

Donald Trump reivindica merecer Premio Nobel de la Paz por fin de guerras

SLP

EFE

Trump afirma haber puesto fin a siete guerras y aspira al Nobel de la Paz. ¿Será reconocido?

Expresidenta argentina saluda a seguidores tras condena por ataque
Expresidenta argentina saluda a seguidores tras condena por ataque

Expresidenta argentina saluda a seguidores tras condena por ataque

SLP

EFE

La expresidenta argentina Cristina Fernández salió al balcón de su apartamento luego de la condena por el intento de asesinato sufrido. La Justicia sentenció a Fernando Sabag Montiel por el ataque.

Naciones Unidas reducirá tropas de paz por crisis financiera
Naciones Unidas reducirá tropas de paz por crisis financiera

Naciones Unidas reducirá tropas de paz por crisis financiera

SLP

EFE

La crisis de liquidez afecta a Naciones Unidas, que deberá reducir una cuarta parte de sus tropas de paz en los próximos meses.

Cierre del Gobierno en EE. UU. Genera Debate sobre Subsidios de Salud
Cierre del Gobierno en EE. UU. Genera Debate sobre Subsidios de Salud

Cierre del Gobierno en EE. UU. Genera Debate sobre Subsidios de Salud

SLP

AP

Las negociaciones políticas en el Capitolio buscan resolver el cierre del gobierno en EE. UU.