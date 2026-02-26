Dos sudafricanos mueren combatiendo por Rusia en Ucrania

CIUDAD DEL CABO, Sudáfrica (AP) — Al menos dos sudafricanos han muerto combatiendo para Rusia en la guerra en Ucrania después de haber sido engañados para viajar allí, informó el ministro de Relaciones Exteriores de Sudáfrica el jueves.

Es la primera vez que las autoridades sudafricanas confirman que algunos de sus ciudadanos fueron atraídos a Rusia con falsas promesas de empleo u oportunidades de capacitación y murieron en la guerra.

El ministro de Relaciones Exteriores, Ronald Lamola, no identificó a las dos personas fallecidas ni precisó cuándo o dónde murieron, pero el Ministerio de Relaciones Exteriores dijo que sus familias habían sido informadas.

El anuncio de Lamola se produjo después de que viajara a la ciudad costera oriental de Durban para visitar a las familias de 11 sudafricanos que regresaron el miércoles después de que presuntamente fueron reclutados el año pasado mediante un plan que les prometía capacitación en seguridad en Rusia y terminaron involucrados en el conflicto en Ucrania.

Cuatro hombres atrapados en el mismo plan habían sido repatriados previamente, mientras que dos permanecían en Rusia con "lesiones graves", declaró Lamola.

Duduzile Zuma-Sambudla, hija del expresidente sudafricano Jacob Zuma, está siendo investigada por su presunta participación en atraer a esos 17 hombres a Rusia. Ella niega haber cometido irregularidades, pero renunció en noviembre como legisladora debido a las acusaciones. Según las autoridades sudafricanas, es una de al menos cinco personas bajo investigación por enviar a los hombres a Rusia.

Lamola señaló que las dos personas que murieron no estaban vinculadas con el grupo que presuntamente fue reclutado por Zuma-Sambudla, pero que eran "parte de otra campaña de reclutamiento u otro plan que los llevó allí" .

"La ley debe seguir su curso", indicó Lamola sobre los casos de los 17 hombres a quienes se les permitió abandonar la guerra en Ucrania tras negociaciones diplomáticas entre Sudáfrica y Rusia. "Todos los que estén involucrados en este plan deben rendir cuentas y debe haber consecuencias".

Ucrania ha dicho que cree que más de 1.700 africanos han sido reclutados para combatir por Rusia y varias naciones africanas han dicho que algunos de sus ciudadanos han sido engañados para combatir por Rusia mediante ofertas de empleos lucrativos o capacitación de habilidades.

Un informe de inteligencia presentado al parlamento en Kenia la semana pasada reportó que 1.000 kenianos fueron reclutados para combatir por Rusia después de haber sido engañados con falsas promesas de empleos en el país antes de ser enviados al frente.

El gobierno keniano dijo que al menos 89 kenianos seguían en el frente en Ucrania, 39 estaban hospitalizados, 28 estaban desaparecidos en combate y otros habían regresado. Ha confirmado una muerte.

Un hombre en Kenia fue arrestado y acusado el jueves de traficar a 25 kenianos a Rusia el año pasado en un presunto plan que los engañó para combatir por Rusia.

Dos nigerianos murieron a finales del año pasado combatiendo por Rusia, destacó este mes la agencia de inteligencia de Ucrania.

El partido político Alianza Democrática en Sudáfrica aseguró tener pruebas en forma de alrededor de 100 mensajes de WhatsApp que muestran que a los hombres sudafricanos presuntamente reclutados por Zuma-Sambudla se les prometió "capacitación en seguridad" y la posibilidad de obtener la ciudadanía rusa o canadiense.

Pero sus pasaportes y ropa fueron quemados cuando llegaron a Rusia, sus teléfonos celulares fueron confiscados y fueron enviados a la región de Donetsk de Ucrania para combatir como parte de las fuerzas rusas, dijo la Alianza Democrática.

La red de reclutamiento de Rusia se ha extendido a otros continentes. Una investigación de The Associated Press en enero encontró que trabajadores en Bangladesh fueron atraídos a Rusia bajo la falsa promesa de trabajo civil, solo para ser arrojados al combate en Ucrania. Muchos fueron amenazados con violencia, encarcelamiento o muerte.

Otra investigación de AP en 2024 encontró que mujeres africanas también fueron engañadas para ser parte del esfuerzo bélico ruso y enviadas a trabajar en una fábrica ensamblando drones de ataque para ser utilizados contra Ucrania. Fueron atraídas por anuncios en redes sociales que ofrecían programas de trabajo-estudio.

La guerra entre Rusia y Ucrania marcó esta semana su cuarto aniversario y Rusia ha estado buscando reponer sus fuerzas, en parte reclutando combatientes de otros países.