EEUU propone fuerza de estabilización en Gaza por 2 años

NACIONES UNIDAS (AP) — Estados Unidos ha distribuido un borrador para una resolución del Consejo de Seguridad de la ONU que proporcionaría un mandato para una fuerza internacional de estabilización en Gaza durante al menos dos años, marcando el siguiente paso en el plan del presidente Donald Trump para detener la guerra entre Israel y Hamás.

El borrador, confirmado a The Associated Press por dos funcionarios estadounidenses, es un boceto inicial para lo que probablemente serán extensas negociaciones entre los miembros del consejo y otros socios internacionales. Los funcionarios, que hablaron bajo condición de anonimato debido a la sensibilidad de la situación, dijeron que el borrador será discutido y modificado en base a esas discusiones.

Los países árabes y otros que han expresado interés en participar en la fuerza de estabilización han indicado que el respaldo de la ONU al plan es necesario para persuadirlos a contribuir con tropas.

"Lo que creemos es que cualquier entidad que se cree en Gaza debería tener la legitimidad de un mandato del Consejo de Seguridad", comentó el secretario general de la ONU, António Guterres, a periodistas en Doha.

El borrador fue distribuido el martes por la tarde y ha sido preparado como un punto de partida para encontrar un consenso que otorgue a la fuerza de estabilización y a los países participantes un mandato internacional.

El borrador pide que la fuerza garantice "el proceso de desmilitarización de la Franja de Gaza" y "el retiro permanente de armas de grupos armados no estatales". Una gran pregunta en el plan de 20 pasos de Trump para un alto el fuego y la reconstrucción en el territorio palestino es la forma de desarmar a Hamás, que no ha aceptado completamente ese paso.

El borrador otorgaría a los países que participen en la fuerza de estabilización un amplio mandato para proporcionar seguridad en Gaza hasta finales de 2027, trabajando con un "Consejo de Paz" aún por establecer que gobernaría temporalmente el territorio palestino. El borrador pide que la fuerza consulte y coopere estrechamente con Egipto e Israel.

El texto también dice que las tropas de estabilización ayudarían a proteger las áreas fronterizas, junto con una fuerza policial palestina que han entrenado y evaluado, así como coordinarse con otros países para garantizar el flujo de asistencia humanitaria. También enfatiza la "plena reanudación" de la ayuda a Gaza por parte de las Naciones Unidas, la Cruz Roja y la Media Luna Roja, asegurándose de que los suministros necesarios no sean desviados.

Hamish Falconer, ministro británico para Oriente Medio y norte de África, dijo recientemente a la AP que el enfoque para el Reino Unido es asegurarse de que el frágil alto el fuego se mantenga y que la ayuda humanitaria siga fluyendo. Comentó que muchas preguntas rodean la fase dos del plan de Trump y que la implementación de la primera fase aún no está terminada.

Falconer expresó que es importante que cualquier fuerza de estabilización en Gaza esté "respaldada por un mandato del Consejo de Seguridad".

Axios fue el primero en informar sobre el borrador.