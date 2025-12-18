EEUU sanciona jueces de la CPI por casos contra Israel

WASHINGTON (AP) — El gobierno de Estados Unidos impuso sanciones contra otros dos jueces de la Corte Penal Internacional por su papel en la investigación de funcionarios israelíes por posibles crímenes de guerra durante la guerra de Israel contra Hamás en Gaza.

El secretario de Estado, Marco Rubio, anunció el jueves la designación de los jueces Gocha Lordkipanidze, originario de Georgia, y Erdenebalsuren Damdin, de Mongolia, para ser objeto de sanciones, las cuales pueden incluir el congelamiento de activos en jurisdicciones de Estados Unidos y la prohibición de viajar a Estados Unidos.

Se trata de los más recientes miembros de la CPI en ser objeto de medidas por parte de Washington por aprobar o avanzar denuncias penales contra Israel y Estados Unidos, que no pertenecen al organismo. El gobierno del presidente Donald Trump había sancionado previamente al exfiscal en jefe de la CPI y a nueve miembros del personal judicial y de apoyo, incluidos abogados e investigadores.

"La CPI ha seguido involucrándose en acciones politizadas en contra de Israel, lo cual establece un peligroso precedente para todas las naciones", señaló Rubio en un comunicado. "No toleraremos los abusos de poder de la CPI que violan la soberanía de Estados Unidos e Israel y someten injustamente a personas estadounidenses e israelíes a la jurisdicción de la CPI".

La CPI, con sede en La Haya, reaccionó rápidamente al anuncio, afirmando en un comunicado que "deplora" la medida.

"Estas sanciones son un ataque flagrante contra la independencia de una institución judicial imparcial que opera conforme al mandato conferido por sus Estados partes de diversas regiones", señaló. "Tales medidas dirigidas a jueces y fiscales que fueron elegidos por los Estados partes socavan el estado de derecho. Cuando los actores judiciales son amenazados por aplicar la ley, se pone en riesgo al propio orden jurídico internacional".

El comunicado indicó que la corte, que cuenta con 18 jueces, seguirá llevando a cabo su mandato "con independencia e imparcialidad".

Las acciones de Washington se producen después de que un panel de jueces de la CPI emitió el año pasado órdenes de arresto contra el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu y su exministro de Defensa, Yoav Gallant.

Netanyahu condenó la orden en su contra, afirmando que Israel "rechaza con disgusto las absurdas y falsas acciones" de la corte. Gallant expresó por su parte que la decisión "establece un precedente peligroso contra el derecho a la autodefensa y la guerra moral y fomenta el terrorismo asesino".