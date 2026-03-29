EEUU y Europa se hacen oír en el "No Kings"

St. Paul, Minnesota.- Grandes multitudes protestaron el sábado contra la guerra en Irán y las acciones del presidente Donald Trump en manifestaciones "No Kings" ("Sin Reyes") en todo Estados Unidos y varios países de Europa. Minnesota fue el centro de atención, con miles de personas celebrando hombro con hombro la resistencia ante las agresivas acciones migratorias del gobierno de Trump.

El evento emblemático de Minnesota, realizado en St. Paul, en el jardín del Capitolio, tuvo a Bruce Springsteen como su figura principal. Él y otros oradores elogiaron a la gente del estado por salir a las calles durante el invierno en oposición a un aumento en el número de agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés).

Springsteen interpretó "Streets of Minneapolis", la canción que escribió en respuesta a las muertes por disparos de Renee Good y Alex Pretti a manos de agentes federales. El cantante lamentó las muertes de Good y Pretti, pero dijo que la resistencia del estado contra el ICE le ha dado esperanza al resto del país.

La gente se manifestó desde la ciudad de Nueva York, con casi 8,5 millones de residentes en un estado sólidamente demócrata, hasta Driggs, un pueblo de menos de 2.000 personas en el este de Idaho, un estado que Trump ganó con el 66% de los votos en 2024.

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Los organizadores afirman que se han registrado más de 3,100 eventos -500 más que en octubre- en los 50 estados.

Las agresivas acciones migratorias del gobierno de Donald Trump, particularmente en Minnesota, fueron solo un punto en una larga lista de quejas de los manifestantes que también incluyeron la guerra en Irán y el retroceso del gobierno de Trump en relación con los derechos de las personas transgénero.

En Washington, cientos de manifestantes avanzaron por las calles, pasaron por el Monumento a Lincoln y entraron en el National Mall, sosteniendo carteles que decían "Baja la corona, payaso" y "El cambio de régimen empieza en casa". Los manifestantes hicieron sonar campanas, tocaron tambores y corearon "No kings".

También hubo concentraciones en más de una docena de países. En Roma, Italia, miles de personas marcharon con cánticos desafiantes dirigidos a la primera ministra italiana, Giorgia Meloni. Los manifestantes también ondearon pancartas contra los ataques israelíes y estadounidenses a Irán, y pidieron "Un mundo libre de guerras".

En Londres, personas que protestaban contra la guerra sostuvieron pancartas con consignas como "Stop the extreme right" ("Detengan a la extrema derecha") y "Stand up to Racism" ("Freno al racismo").

Y en París, varias centenas de personas, en su mayoría estadounidenses que viven en Francia, junto con sindicatos y organizaciones de derechos humanos, se reunieron en la Bastilla.