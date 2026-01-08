Ejército libanés avanza en desarme de grupos no estatales

BEIRUT (AP) — El ejército libanés afirmó el jueves que había concluido la primera fase de su plan para desplegarse completamente en el sur de Líbano y desarmar a los grupos no estatales, en particular a Hezbollah. Israel dijo que el desarrollo era alentador, pero "lejos de ser suficiente", y su Ministerio de Relaciones Exteriores afirmó que el grupo todavía tiene docenas de complejos y otras infraestructuras.

El esfuerzo por desarmar a Hezbollah se produce después de que un alto el fuego mediado por Washington pusiera fin a una guerra entre el grupo e Israel en 2024.

El comunicado del ejército, que no mencionó a Hezbollah ni a otros grupos armados en particular, se produce antes de que el presidente, Joseph Aoun, se reúna con el primer ministro Nawaf Salam y su gobierno para discutir más a fondo los planes de despliegue y desarme. Ambos manifestaron que desarmar a los grupos no estatales era una prioridad al comenzar sus mandatos poco después de que el alto el fuego entrara en vigor.

Los principales funcionarios de Líbano han respaldado el anuncio militar.

Un comunicado de la oficina de Aoun antes de la reunión instó a Israel a detener sus ataques, retirarse de las áreas que ocupa y liberar a los prisioneros libaneses. Hizo un llamado a los países amigos para que no envíen armas a Líbano a menos que sea a instituciones estatales, una aparente referencia a Irán, que durante décadas ha enviado armas y municiones a Hezbollah.

El presidente del Parlamento, Nabih Berri, un aliado clave de Hezbollah que desempeñó un papel destacado en las conversaciones de alto el fuego, emitió un comunicado diciendo que la gente del sur de Líbano está "sedienta de la presencia y protección del ejército".

Israel sostiene que, a pesar de los esfuerzos de Líbano, Hezbollah todavía está intentando rearmarse en el sur de Líbano.

"El acuerdo de alto el fuego mediado por Estados Unidos entre Israel y Líbano establece claramente que Hezbollah debe ser completamente desarmado", decía un comunicado de la oficina del primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu. "Esto es imperativo para la seguridad de Israel y el futuro de Líbano".

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Israel declaró en un comunicado posterior que el grupo se está "rearmando más rápido de lo que está siendo desarmado", y mostró un mapa de supuestos complejos, sitios de lanzamiento y redes subterráneas de Hezbollah al sur del río Litani.

El texto del acuerdo es vago en cuanto a cómo deben tratarse las armas y las instalaciones militares de Hezbollah al norte del río Litani, diciendo que las autoridades libanesas deben desmantelar las instalaciones no autorizadas comenzando con el área al sur del río.

Hezbollah insiste en que el acuerdo solo se aplica al sur del Litani, mientras que Israel sostiene que se aplica a todo el país. El gobierno libanés ha dicho que eventualmente eliminará las armas no estatales en todo el país.

Sin embargo, el acuerdo se ve como un procedimiento para implementar acuerdos previos del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas que piden el desarme de grupos no estatales y la retirada de todas las fuerzas ocupantes, y para que el Estado libanés tenga pleno control de su territorio.

El Ministro de Información, Paul Morcos, dijo después de la reunión del gabinete que el ejército comenzará a trabajar en un plan para el desarme al norte del río Litani que será discutido por el gobierno en febrero. Agregó que el ejército también continuará el proceso de "contención" de armas en otras partes de Líbano, lo que significa que no se permitirá que sean usadas o movidas.

El ejército libanés ha despejado túneles, posiciones de lanzamiento de cohetes y otras estructuras desde que su propuesta de desarme fue aprobada por el gobierno y entró en vigor en septiembre.

El gobierno había fijado un plazo hasta finales de 2025 para despejar el área al sur del río Litani de armas no estatales.

"El ejército confirma que su plan para restringir las armas ha entrado en una etapa avanzada, después de lograr los objetivos de la primera fase de manera efectiva y tangible sobre el terreno", decía el comunicado militar. "El trabajo en el sector continúa hasta que se despejen las municiones sin explotar y los túneles... con el objetivo de evitar que los grupos armados reconstruyan irreversiblemente sus capacidades", dice el comunicado.

Hezbollah no comentó el jueves acerca del anuncio del ejército libanés.

Los funcionarios han dicho que la siguiente etapa del plan de desarme se encuentra en segmentos del sur de Líbano entre el Litani y el río Awali, que incluyen la ciudad portuaria de Sidón, pero no han establecido un cronograma para esa fase.

Israel sigue atacando Líbano casi a diario y ocupa cinco puntos estratégicos en la cima de colinas a lo largo de la frontera, las únicas áreas al sur del Litani donde el ejército dijo que aún no tiene control.

Se han llevado a cabo reuniones regulares entre los libaneses y los israelíes junto con Estados Unidos, Francia y las fuerzas de paz de la ONU en el sur de Líbano, conocidas como UNIFIL, para monitorear los desarrollos después del alto el fuego.

El ejército libanés, con problemas de liquidez, se ha ido expandiendo por amplias áreas del sur de Líbano entre el río Litani y la "Línea Azul" demarcada por la ONU que separa al pequeño país de Israel. El ejército también ha estado confiscando lentamente armas de facciones palestinas armadas en campamentos de refugiados.

Israel acusa a Hezbollah de intentar reconstruir su capacidad militar dañada y ha dicho que los esfuerzos del ejército libanés no son suficientes, lo que aumenta los temores de una nueva escalada. Mientras tanto, Líbano dijo que los ataques de Israel y el control de las colinas eran un obstáculo para los esfuerzos.

Líbano también espera que desarmar a Hezbollah y otros grupos no estatales ayude a atraer el dinero necesario para la reconstrucción después de la guerra de 2024.

Hezbollah dice que ha cooperado con el ejército en el sur, pero no discutirá el desarme en otros lugares antes de que Israel detenga sus ataques y se retire del territorio libanés.

El último conflicto entre Israel y Hezbollah comenzó al día siguiente del ataque liderado por Hamás el 7 de octubre de 2023 en Israel, que desencadenó la guerra en Gaza. El grupo político y militar Hezbollah, con base principalmente en el sur de Líbano, comenzó a lanzar cohetes hacia Israel en apoyo de Hamás y los palestinos.

Israel respondió con ataques aéreos y bombardeos. El conflicto de baja intensidad escaló a una guerra a gran escala en septiembre de 2024. Los ataques israelíes mataron a gran parte de la cúpula de Hezbollah y dejaron al grupo gravemente debilitado.

Hezbollah todavía tiene influencia política, ocupando un gran número de escaños en el Parlamento que representan a la comunidad musulmana chií y dos ministros del gabinete.

