El 2025, mortal para periodismo

Ginebra.- A trece días de su fin ya se puede afirmar que 2025 ha sido el segundo año más mortífero para los periodistas desde comienzos de siglo, solo por detrás de 2024, afirmó este jueves la Campaña Emblema de Prensa (PEC), una organización civil que trabaja por la protección de la prensa en los conflictos armados.

Este año, 161 periodistas fueron asesinados en 31 países, dos tercios en conflictos armados, frente a los 179 del año pasado.

La Franja de Gaza volvió a sufrir el grueso de las muertes de profesionales de la información, con al menos 60 fallecidos, la mayoría bajo ataques israelíes.

Desde el 7 de octubre de 2023, al menos 221 periodistas palestinos han muerto en Gaza, lo que lo sitúa como el conflicto más mortífero para los medios de comunicación desde la Segunda Guerra Mundial, afirmó mediante un comunicado el presidente de la PEC, Blaise Lempen.

Lempen exigió a Israel investigaciones exhaustivas para "identificar las circunstancias y enjuiciar a los responsables de crímenes de guerra".

Solo dos ataques israelíes fueron responsables también de 13 de los 15 fallecidos en Yemen y de los cuatro periodistas muertos este año en Irán.

Junto a las muertes en Siria (3), Irak (2), Líbano (2) y Arabia Saudí (1), 87 profesionales murieron en Oriente Medio, situándose como la región más mortífera para los periodistas.

Le sigue América Latina, con 25 muertos, el último el periodista Agustín Zapeta Aguilar, que fue hallado muerto hace tan solo dos días en Guatemala.

Las muertes de periodistas, nueve, se concentraron en México, el tercer país más mortífero del mundo para estos profesionales a causa de la violencia de los cárteles de droga.