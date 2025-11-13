El cierre de gobierno sin precedentes afectará a una economía de EEUU ya bajo presión

WASHINGTON (AP) — El cierre del gobierno de seis semanas en Estados Unidos que llegó a su fin ayer miércoles será otro lastre para una economía que ya enfrenta muchos desafíos, aunque el impacto total tardará meses en medirse.

Casi 1,25 millones de trabajadores federales no han recibido su salario desde el 1 de octubre. Unos 10.000 vuelos han sido cancelados desde la semana pasada y las interrupciones continuarán, dicen las autoridades, incluso cuando los controladores de tráfico aéreo regresen al trabajo. La adjudicación de contratos gubernamentales se ha ralentizado y muchos que reciben ayuda para alimentos se han quedado sin ese apoyo.

La mayor parte de la actividad económica perdida se recuperará cuando el gobierno reanude actividades, gracias a que los burócratas federales recibirán su salario retroactivo. Pero algunos vuelos cancelados no se reprogramarán, muchas reservas de restaurantes canceladas no se harán de nuevo, y algunas compras pospuestas nunca se concretarán.

El cierre también cortó el flujo de datos económicos sobre empleo, inflación y gasto del consumidor, lo que podría llevar a la Reserva Federal a omitir un esperado recorte de tasas de interés en su próxima reunión en diciembre.

"El cierre ha sido perjudicial para la economía de Estados Unidos y para la recolección de datos críticos sobre empleo, precios y más", comentó Heather Long, economista jefa de Navy Federal Credit Union.

La Oficina de Presupuesto del Congreso (CBO) estimó que el cierre de seis semanas reducirá el crecimiento en el cuarto trimestre de este año en aproximadamente 1,5 puntos porcentuales. Eso reduciría el crecimiento a la mitad en comparación con el tercer trimestre. La reapertura debería impulsar el crecimiento del primer trimestre del próximo año en 2,2 puntos porcentuales, proyectó la CBO, pero aproximadamente 11.000 millones de dólares en actividad económica se perderán para siempre.

El cierre más largo anterior, en 2018-2019, duró 35 días, pero el gobierno cesó labores solo parcialmente porque muchas agencias ya estaban financiadas completamente. Solo afectó a la economía en aproximadamente 0,02% del PIB, dijo entonces la CBO.

El cierre de este año se suma a los desafíos existentes de la economía, que incluyen una contratación lenta, una inflación persistentemente elevada y los aranceles ordenados por el presidente Donald Trump y que han causado incertidumbre para muchas empresas. Aun así, pocos economistas prevén una recesión.

Aquí están las formas en que el cierre del gobierno ha afectado a la economía:

Salarios perdidos

En total, los trabajadores federales perdieron aproximadamente 16.000 millones de dólares en salarios, estima la CBO. Eso significa menos gasto en tiendas, restaurantes y viajes. Las compras grandes probablemente se pospondrán, ralentizando la economía en general.

Durante el cierre, Trump amenazó con no proporcionar pagos retroactivos, pero el acuerdo alcanzado en el Congreso dice que sí se darán esos salarios perdidos una vez que el gobierno reabra.

El cierre se ha sumado a los problemas económicos del área de Washington, D.C., donde la tasa de desempleo ya era del 6% antes del cierre, después que Trump ordenó recortes a la fuerza laboral esta primavera. Aunque el área de Washington, D.C. —incluidos suburbios en Virginia y Maryland— tiene la mayor concentración de trabajadores federales, la mayoría vive y trabaja fuera de la capital del país.

Los trabajadores federales constituyen un 5,5% de la fuerza laboral de Maryland, según el Centro de Política Bipartidista. Pero también comprenden el 2,9% de los trabajadores de Nuevo México, el 2,6% de Oklahoma y el 3,8% de Alaska.

Luego están los contratistas federales. Bernard Yaros, economista de Oxford Economics, estima que podrían ser hasta 5,2 millones, y no tienen garantizado el pago retroactivo una vez que el cierre termine.

Recortes a las tasas de interés

El cierre del gobierno cortó el flujo de datos económicos sobre desempleo, inflación y gasto minorista de los que depende la Reserva Federal para monitorear la salud de la economía. Incluso cuando el gobierno reabra, algunos de esos datos pueden no ser reportados nunca, mientras que otros se retrasarán. Como resultado, la Fed podría no realizar un tercer recorte de tasas de interés en su reunión de diciembre, como muchos esperaban antes del cierre.

"¿Qué haces si estás conduciendo en la niebla? Reduces la velocidad", comentó Jerome Powell, presidente de la Fed, dijo en una conferencia de prensa a finales del mes pasado.

Powell dijo que el comité de fijación de tasas de la Fed está profundamente dividido sobre si reducir su tasa clave, en parte porque la salud de la economía es inusualmente incierta en este momento. El gobierno no emitió dos informes mensuales de empleo y los datos de inflación de octubre, programados para publicarse el jueves, probablemente no se difundirán.

El miércoles, Susan Collins, presidenta del Banco de la Reserva Federal de Boston, dijo que la falta de datos económicos es una razón por la que está "dudosa" en apoyar otro recorte de tasas el próximo mes. Collins tiene un voto en el comité de fijación de tasas del banco central.

Menos recortes de tasas podrían desalentar el endeudamiento y el gasto y afectar a la economía en los próximos meses.

Interrupciones de vuelos

Las aerolíneas han cancelado más de 10.000 vuelos por órdenes de la Administración Federal de Aviación de Estados Unidos (FAA), que intentaba reducir la carga sobre los controladores de tráfico aéreo que ahora han perdido dos cheques de pago.

Incluso antes de las cancelaciones de vuelos, Tourism Economics, una consultoría económica, estimó que el cierre reduciría el gasto en viajes en 63 millones de dólares al día. Eso significa que seis semanas le costaron al sector 2.600 millones de dólares.

Sentimiento del consumidor

El cierre ha empeorado la perspectiva de los estadounidenses sobre la economía en general. Con el tiempo, el sentimiento del consumidor en declive puede reducir el gasto y desacelerar el crecimiento, aunque en los últimos años los estadounidenses han seguido comprando incluso cuando sus perspectivas se volvieron sombrías.

El sentimiento del consumidor cayó a un mínimo de tres años y cerca del punto más bajo jamás registrado la semana pasada en una encuesta de la Universidad de Michigan, debido al pesimismo sobre las finanzas personales y las condiciones comerciales anticipadas que pesan sobre los estadounidenses.

La encuesta de noviembre mostró el índice de sentimiento del consumidor en 50,4, una caída sorprendente del 6,2% desde el mes pasado y un desplome de casi el 30% desde hace un año.

Gasto federal

Aunque el cierre no ha cortado todo el gasto del gobierno federal, ha reducido las compras de equipos y ha cortado la emisión de nuevos contratos.

Yaros estima que aproximadamente 800 millones de dólares en nuevos contratos estaban en riesgo de no ser adjudicados cada día del cierre.

"El grifo de adjudicaciones federales casi se ha cerrado en el Departamento de Defensa, la NASA y el Departamento de Seguridad Nacional", señaló Yaros.

Se retrasó el pago de la ayuda para alimentos

El cierre retrasó el pago en noviembre de 8.000 millones de dólares en el Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP, por sus siglas en inglés) una ayuda alimentaria mensual que se entrega a 42 millones de beneficiarios, creando una interrupción financiera significativa para muchos hogares que probablemente tuvo que recortar gastos.

Aún no está claro cuán pronto se pagarán todos los beneficios este mes, aunque el gobierno dijo que podría ser a partir de este jueves en muchos estados.