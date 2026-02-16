logo pulso
El gato Larry cumple 15 años de edad

Por AP

Febrero 16, 2026 03:00 a.m.
El gato Larry cumple 15 años de edad

Londres, Ing.- En épocas políticas turbulentas, la estabilidad llega con cuatro patas, intolerantes y afición por las siestas.

El gato Larry celebra 15 años como cazador oficial de roedores del gobierno británico y, de manera extraoficial, primer felino, una presencia tranquilizadora que ha servido bajo seis primeros ministros. A veces parece que ellos han servido bajo sus órdenes.

"Los índices de aprobación del gato Larry serán muy altos. Y los primeros ministros tienden a no alcanzar esas cifras", comentó Philip Howell, profesor de la Universidad de Cambridge que ha estudiado la historia de las relaciones entre humanos y animales. "Él representa estabilidad, y eso es un bien muy valioso".

La historia de superación del minino atigrado gris y blanco lo ha llevado de ser un animal callejero a la sede del poder en Reino Unido, el número 10 de Downing St., donde ostenta el título oficial de Jefe Cazador de Ratones de la Oficina del Gabinete.

Adoptado del refugio londinense Battersea Dogs and Cats Home por el entonces primer ministro David Cameron, Larry entró en Downing Street el 15 de febrero de 2011. 

Larry deambula libremente y tiene un don para robar el protagonismo a los líderes mundiales que llegan a la famosa puerta negra del 10 de Downing St., para eliminar de los fotógrafos de prensa.

Larry ha conocido a muchos líderes mundiales, que a veces tienen que rodearlo o pasar por encima de él. 

