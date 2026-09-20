El gobierno danés es cauteloso tras acuerdo
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Copenhague, Dinamarca.- El gobierno de Dinamarca se mostró cautelosamente optimista el sábado ante el anuncio de Donald Trump de un acuerdo sobre Groenlandia para reforzar la presencia militar de Estados Unidos allí, pero mantener la isla bajo control danés, tras meses de amenazas del presidente estadounidense de apoderarse del territorio semiautónomo de un aliado de la OTAN.
En Groenlandia, los principales líderes de la isla ártica se hicieron eco de esa postura y afirmaron que el pacto llevaba mucho tiempo gestándose.
Trump dijo el viernes que el acuerdo daría a Washington "control permanente sobre la seguridad y todas las demás necesidades en Groenlandia, abordando por completo TODAS nuestras numerosas preocupaciones".
Tras el anuncio de Trump el viernes, la oficina de la primera ministra de Dinamarca, Mette Frederiksen, indicó que el acuerdo será firmado por los tres gobiernos la próxima semana durante la Asamblea General de Naciones Unidas. Se necesita la aprobación parlamentaria de los gobiernos de Dinamarca y Groenlandia para que pueda entrar con vigor, agregó.
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El líder del gobierno de Groenlandia, Jens-Frederik Nielsen, dijo que estaba contento con el acuerdo, que afirmó "beneficia no sólo a nuestra seguridad colectiva, sino también al desarrollo continuo aquí en el país".
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