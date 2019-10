El Valle de los Caídos se reabre al público las tras la exhumación de Franco

El monumento del Valle de los Caídos reabrió este martes al público después de permanecer cerrado desde el 11 de octubre para la exhumación del dictador español Francisco Franco y su traslado a un cementerio municipal de Madrid, que se llevó a cabo el jueves pasado.



La reapertura se produce después de que el lunes finalizaran los trabajos de reposición de las losetas de mármol negro sobre el espacio que ocupó la tumba del dictador, que fue enterrado allí cuando murió, en noviembre de 1975.



El Gobierno español, que dirige el socialista Pedro Sánchez, decidió que fuera sacado del Valle de los Caídos en virtud de una reforma legislativa de 2018 de la ley de memoria histórica y con el aval del Tribunal Supremo, que rechazó varios recursos contra la exhumación.



Franco, el general que ganó la Guerra Civil española (1936-1939), mandó construir la abadía del Valle de los Caídos, el monumento más simbólico y polémico de la dictadura.



Fue levantado para honrar la memoria de los fallecidos del bando franquista, aunque finalmente también fueron llevados allí los restos de miles de republicanos, los perdedores. Él mismo fue enterrado a los pies del altar mayor de la basílica, aunque no era víctima de la guerra.



Tras reabrirse hoy, unos pocos curiosos se acercaron a las puertas del complejo monumental, al noroeste de Madrid, y donde, sin embargo, existe gran expectación de los medios de comunicación.



Los primeros visitantes en acceder fueron una pareja de motociclistas, Rubén y Cristina, que acudieron al lugar desde Elche (este español) para conocer de cerca la arquitectura del lugar, según dijeron.



"Quien esté enterrado me da igual", comentó Rubén a los periodistas concentrados.



Según informaron a Efe fuentes de Patrimonio Nacional, la venta de entradas en el acceso y por internet están disponibles para hoy y días posteriores, ya que "un fallo técnico" provocó el bloqueo del programa de este sistema de venta y no permitía la compra anticipada.



El Valle de los Caídos recibió 378.875 visitantes en 2018, lo que significa un aumento del 33,75 % respecto a 2017, cuando acudieron 283.277 personas.