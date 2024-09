Candidato en elecciones de Túnez es sentenciado a prisión

TÚNEZ (AP) — Uno de los candidatos que compite contra el presidente tunecino Kais Saied en las elecciones ha sido sentenciado a prisión por acusaciones que su abogado tildó de políticamente motivadas.

Dos semanas después de ser arrestado, una corte en la ciudad de Jendouba sentenció el miércoles en la noche a Ayachi Zammel a 20 meses de cárcel.

Zammel, quien había sido convicto de falsificar firmas que recaudó para registrar su candidatura, enfrenta más de 20 cargos en jurisdicciones por toda Túnez, incluyendo cuatro que serán escuchados el jueves.

Zammel, un empresario poco conocido que lidera el partido Azimoun, es uno de dos candidatos que compiten contra Saied en las elecciones del 6 de octubre.

Su abogado, Abdessattar Messaoudi, dijo que Zammel hará campaña desde la cárcel.

"Esto no es sorpresa. Ya esperábamos un fallo así, dado el acoso al que ha sido sometido desde que anunció su candidatura", dijo Messaoudi a The Associated Press.

El consejo electoral tunecino dijo el jueves que el encarcelamiento de Zammel no afectará su derecho a hacer campaña. Zammel seguirá apareciendo en la boleta junto con Saied y el único otro candidato aprobado, Zouheir Maghzaoui, un ex partidario de Saied cuyo partido panarabista Echaab era antes cercano al presidente.

Zammel es uno de muchos adversarios de Saied que han enfrentado cargos penales en el volátil período previo a las elecciones de octubre. En julio, un tribunal sentenció al candidato Lotfi Mraihi a ocho años de cárcel por cargos de falsificar votos y le prohibió actuar en la política. El mes pasado, un tribunal sentenció a dos candidatos — Nizar Chaari y Karim Gharbi — por cargos similares.

Luego que un tribunal le requirió al consejo electoral tunecino restaurar a tres candidatos que habían sido inhabilitados, uno de ellos — Abdellatif El Mekki — fue arrestado por cargos derivados de una investigación por homicidio del 2014 que según críticos fue políticamente motivada.

Los dos críticos más prominentes de Saied — Abir Moussi del derechista Partido Destourian Libre y Rached Ghannouchi del partido islamista Ennahda – también están en prisión desde el año pasado.

Activistas de derechos humanos han denunciado las detenciones, afirmando que Túnez está dejando de ser una democracia. Amnistía Internacional las calificó de "un claro asalto preelectoral contra los derechos humanos y el estado de derecho".