Eligen mural en Grecia como el mejor del mundo

Kalamata, Grecia.- Conocida desde hace tiempo por sus aceitunas y su encanto costero, Kalamata, en el sur de Grecia, se ha situado en el punto de mira gracias a un imponente mural que reinterpreta a la legendaria soprano María Callas como una alegoría de la propia ciudad.

La enorme obra, situada en el lateral de un destacado edificio en el centro de la ciudad, fue nombrada "Mejor mural del mundo" de 2025 por Street Art Cities, una plataforma global que celebra el arte urbano.

Los residentes en Kalamata, a unos 240 kilómetros al suroeste de Atenas, cultivan las aceitunas, higos y uvas de fama mundial que tienen un lugar destacado en el mural. Ese era precisamente el objetivo.

Vassilis Papaefstathiou, teniendo de alcalde de planificación estratégica y neutralidad de emisiones, explicó que Kalamata es una de las pocas ciudades griegas que tienen el ambicioso objetivo de alcanzar la neutralidad climática para 2030. Él y otros líderes municipales querían encontrar una forma de hacer más tangibles conceptos abstractos —como el desarrollo sostenible, las iniciativas agroalimentarias y el crecimiento económico local— para sus casi 73.000 habitantes.

La imagen elegida para representar a la ciudad fue la de María Callas, reconocida como una de las mejores cantantes de ópera del siglo XX y venerada en Grecia.