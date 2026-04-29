Elon Musk testifica en juicio contra OpenAI en California

OAKLAND, California, EE.UU. (AP) — Elon Musk subió el miércoles al estrado por segundo día en el juicio que enfrenta al hombre más rico del mundo y a Sam Altman, otro de los cofundadores de OpenAI a quien acusa de traicionar promesas de mantener a la empresa como una organización sin fines de lucro dedicada al beneficio de la humanidad.

Juicio enfrenta a Musk y Altman por control y modelo de OpenAI

El juicio se centra en el nacimiento de la compañía creadora de ChatGPT en 2015 como una startup sin fines de lucro financiada principalmente por Musk, antes de evolucionar hacia una empresa capitalista que ahora está valorada en 852.000 millones de dólares.

Musk, quien invirtió unos 38 millones de dólares en OpenAI entre diciembre de 2015 y mayo de 2017, dio su versión de los primeros años de la compañía y relató cómo perdió la confianza en que Altman la mantendría como una organización sin fines de lucro. Interrogado por su abogado Steven Molo, Musk afirmó que para finales de 2022 le preocupaba que estuviera intentando "robar la organización benéfica".

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"Resultó ser cierto", manifestó Musk en el estrado, vestido con su habitual atuendo de tribunal: traje negro y corbata.

Altman, director ejecutivo de OpenAI, estuvo presente en el tribunal federal de Oakland, California, aunque no tenía previsto testificar el miércoles. El juicio comenzó el lunes y se tiene previsto que dure unas cuatro semanas.

Reacciones y argumentos legales en el juicio de OpenAI

Los abogados de OpenAI rechazan las acusaciones presentadas en la demanda civil de Musk y sostienen que nunca hubo promesas de que la empresa seguiría siendo una organización sin fines de lucro para siempre. La compañía ha argumentado que la impugnación de Musk busca socavar el rápido crecimiento de OpenAI y reforzar a xAI, la empresa rival que Musk lanzó en 2023.

Durante el contrainterrogatorio, Musk arremetió en repetidas ocasiones contra las preguntas. El abogado de OpenAI, William Savitt, le preguntó sobre correos electrónicos que Musk escribió antes de que se fundara OpenAi en 2015 en los que se preguntaba si sería mejor convertirla en una empresa estándar con fines de lucro y sobre deducciones fiscales derivadas de sus donaciones a la organización sin fines de lucro.

"Sus preguntas no son simples", dijo Musk. "Están diseñadas para engañarme, esencialmente". Cualquier respuesta simple, afirmó, sería engañar al jurado.

La jueza Yvonne Gonzalez Rogers intervino y le pidió a Musk que respondiera si era verdadero o falso que OpenAI se formó como una organización sin fines de lucro en diciembre de 2015. Musk dijo que en ese caso la respuesta era sí, pero añadió que no siempre era así de simple, comparándolo con preguntar "¿ha dejado de golpear a su esposa?".

"No vamos a entrar en eso", respondió la jueza, entre las risas en la sala.

El juicio tiene mucho en juego, ya que podría inclinar la balanza de poder en la industria de la inteligencia artificial. La demanda de Musk busca destituir a Altman del consejo de OpenAI. Si Musk gana, podría echar por la borda los planes de OpenAI para una oferta pública inicial.

La decisión de Musk de dejar de financiar a la empresa contribuyó a una amarga ruptura entre los antiguos aliados que ha sido evidente durante todo el juicio. Musk dijo el miércoles que sus opiniones sobre Altman y sus cofundadores de OpenAI pasaron por tres fases —del entusiasmo inicial hasta la pérdida de confianza y un período a finales de 2022 en el que pensó: "esperen un segundo, estos tipos están traicionando su promesa".

Los abogados de OpenAI han dicho que Musk buscó tomar control de la empresa para su beneficio personal.

Musk testificó en repetidas ocasiones que, si bien en un principio buscó una participación mayoritaria en OpenAI y el control de cuatro de los siete asientos del consejo, esto eventualmente se diluiría cuando la empresa creciera y llegaran más accionistas. Lo comparó con su participación en Tesla, la cual dijo que ahora ronda el 15% después de que en un principio tuvo una participación mayoritaria.

OpenAI, sin embargo, afirma que no había garantías de que Musk renunciaría eventualmente a su mayoría en el consejo.