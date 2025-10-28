Embajada de México en Jamaica lista para asistir ante huracán Melissa

CIUDAD DE MÉXICO (EL UNIVERSAL).- Tras informarse que "Melissa" tocó tierra en Jamaica como huracán categoría 5, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) alertó a las personas mexicanas en el exterior por los efectos.

"Recomendamos extremar precauciones y permanecer permanentemente en alerta de las notificaciones e instrucciones de cuidado y prevención de las autoridades locales", dijo la SRE a cargo del canciller Juan Ramón de la Fuente.

Recordó la asistencia consular de la embajada de México en Jamaica para las y los connacionales que se encuentran en ese país del Caribe y puso a disposición el número +1 (876) 832-8711.

También compartió los números de emergencia de las representaciones mexicanas ubicadas en la trayectoria prevista del huracán "Melissa":

Embajada de Cuba con marcación local al teléfono 5286 9620; para Haití el 3849 0085; y República Dominicana, 809 669 6501.

"Las representaciones se encuentran en contacto con las y los connacionales de dichos países. Se reitera el llamado a que se inscriban en el Sistema de Registro para Personas Mexicanas en el Exterior (SIRME). sirme.sre.gob.mx", indicó la Cancillería.

Apuntó que se encuentra en comunicación permanente con las distintas representaciones para dar "seguimiento puntual" al transcurso del huracán y reiteró su compromiso de atender y proteger a las y los connacionales.