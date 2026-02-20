Embajador Johnson manda mensaje a criminales tras sanción de EU
La OFAC sancionó a Kovay Gardens y a 17 empresas vinculadas con fraude de tiempo compartido.
A
CIUDAD DE MÉXICO, febrero 20 (EL UNIVERSAL).-Ronald Johnson , embajador de Estados Unidos en México, mandó un mensaje a los criminales, después de que la Oficina de Control de Activos Extranjeros ( OFAC
¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí
) sancionó a una red de fraude de tiempo ligada con el Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG) en Puerto Vallarta.
Tras las acciones de la Unidad de Inteligencia Financiera con la OFAC, Jonhson apuntó que se envía un mensaje claro a los criminales y a quienes los respaldan: "Rendirán cuentas".
"Juntos, en ambos lados de la frontera, estamos desmantelando redes criminales completas en cada etapa y en cada eslabón de la cadena, desde operadores hasta financiadores, lavadores de dinero y facilitadores.
"Un frente común. Aplicación firme de la ley. La justicia prevalecerá", escribió el diolomático estadounidense en redes sociales.
La acción, destacó el Departamento del Tesoro, fue dirigida contra Kovay Gardens, un complejo turístico mexicano de tiempo compartido, así como a cinco personas y 17 empresas mexicanas asociadas con la red.
no te pierdas estas noticias
Embajador Johnson manda mensaje a criminales tras sanción de EU
SLP
El Universal
La OFAC sancionó a Kovay Gardens y a 17 empresas vinculadas con fraude de tiempo compartido.
Mueren cuatro tras explosión de pipa gasera en Chile
SLP
EFE
Además se reportan al menos 17 personas heridas, diez de ellas en estado grave
"Decisión terrible" de la Corte Suprema limitar aranceles: Trump
SLP
EFE
El fallo podría implicar reembolsos por 240.000 millones recaudados a países socios de EU