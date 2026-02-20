Embajador Johnson manda mensaje a criminales tras sanción de EU

CIUDAD DE MÉXICO, febrero 20 (EL UNIVERSAL).-

, embajador de Estados Unidos en México, mandó un mensaje a los criminales, después de que la Oficina de Control de Activos Extranjeros (

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

) sancionó a una red de fraude de tiempo ligada con el Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG) en Puerto Vallarta.Tras las acciones de lacon la, Jonhson apuntó que se envía un mensaje claro a los criminales y a quienes los respaldan: ""."Juntos, en ambos lados de la frontera, estamoscompletas en cada etapa y en cada eslabón de la cadena, desde operadores hastay facilitadores."Un frente común. Aplicación firme de la ley. La justicia prevalecerá", escribió el diolomático estadounidense en redes sociales.La acción, destacó el, fue dirigida contra, unmexicano de tiempo compartido, así como a cinco personas y 17 empresas mexicanas asociadas con la red.